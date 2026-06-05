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La tarjeta roja más rápida de todos los Mundiales: el sudamericano que expulsaron a los 56 segundos en 1986

Más allá de la consagración de Diego Maradona, la Copa del Mundo de México 1986 dejó grandes historias y una marca difícil de superar en los registros futbolísticos.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 17:16
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La tarjeta roja más rápida de todos los Mundiales.
La tarjeta roja más rápida de todos los Mundiales. Foto: Captura FIFA TV
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A lo largo de sus casi 100 años de historia, la Copa del Mundo nos dejó momentos únicos, situaciones emocionantes y récords que muy difícilmente se volverán a repetir, como el caso del uruguayo José Batista, quien en México 1986 recibió la tarjeta roja más rápida de jamás registrada en un Mundial.

La tarjeta roja más rápida de todos los Mundiales: un récord que marcó el uruguayo José Batista

La acción del defensor tuvo lugar en el partido entre Uruguay y Escocia, por la tercera fecha del Grupo E, cuando apenas se habían disputado 56 segundos del encuentro en el Estadio Neza.

Instantes después de iniciado el cruce, “Charly” Batista cometió una dura entrada sobre el escocés Gordon Strachan y el árbitro francés Joel Quiniou -uno de los más estrictos de aquel entonces- le mostró la tarjeta roja directa sin dudar.

La roja a José Batista en el Mundial México 1986. Video: FIFA TV

La selección uruguaya debió disputar prácticamente todo el partido con 10 jugadores, pero las cámaras se quedaron con Batista, quien entró en la historia del fútbol al cosechar un récord que continúa vigente hasta la actualidad.

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De esta manera, el defensor pasó de héroe a “villano” en Uruguay, ya que meses antes, había sido el autor del gol que clasificó al combinado “charrúa” al Mundial de México 1986, en la victoria por 2 a 1 ante Chile durante las Eliminatorias Sudamericanas.

Batista disputó apenas 14 partidos con la selección uruguaya (9 fueron oficiales y 5 amistosos), pero logró dejar una huella imborrable en la historia de los Mundiales gracias a una marca que nadie pudo superar hasta el momento: el récord de la expulsión más rápida en una Copa del Mundo.

Qué dijo el futbolista uruguayo tras su expulsión de la cancha en 1986

“En serio, me expulsó el pelotudo del árbitro”, fueron las primeras palabras de Batista, según contó años después el utilero Ricardo Tabó, quien se lo encontró de manera sorpresiva en los vestuarios.

Más tarde, Batista daría su parecer ante los medios: “¿Cómo te pueden expulsar a los 56 segundos? No fue una jugada tan... importante, por así decirlo. Cualquier selección uruguaya es siempre un equipo golpeador, agresivo, duro, con personalidad”, declaró.

Pese a su queja, ya era tarde, había entrado en la historia “grande” de los Mundiales, aunque por una marca que pocos quisieran adjudicarse.

El plantel de Uruguay en el Mundial México 1986. Foto: AUF

Cómo le fue a Uruguay en el Mundial de México 1986

La expulsión de Batista no cambió el rumbo de Uruguay en el Mundial de México 86, en donde superaría la fase de grupos (clasificó tercera) y caería en octavos de final nada menos que ante la Selección Argentina, que terminaría alzando la Copa del Mundo.

En números, la “Celeste” disputó 4 partidos, de los cuales no ganó ninguno, empató dos y perdió otros dos, marcando tan solo 2 goles y recibiendo 8 en contra.

El desglose de Uruguay en el Mundial de México 1986 fue:

Fase de grupos

  • Uruguay 1 – 1 Alemania Federal
  • Dinamarca 6 – 1 Uruguay
  • Escocia 0 – 0 Uruguay

Octavos de Final

  • Argentina 1 – 0 Uruguay
MundialExpulsiónSelección Uruguay
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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