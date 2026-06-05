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Cristina Kirchner despidió al Indio Solari: “Vivir solo cuesta vida”

La expresidenta utilizó sus redes para despedir al icónico artista, quien falleció este viernes 5 de junio en su casa de Parque Leloir.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 16:40
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Cristina Fernández de Kirchner junto a Carlos "Indio" Solari.
Cristina Fernández de Kirchner junto a Carlos "Indio" Solari. Foto: Instagram @maximockirchner
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Este viernes 5 de junio quedará en la historia como el día en que la Argentina perdió parte de su historia con la muerte de Carlos Alberto Solari. Ante el fallecimiento de tamaño personaje, ciudadanos, famosos y políticos se expresaron en redes sociales, y uno de ellos fue Cristina Fernández de Kirchner.

“Vivir solo cuesta vida”, escribió la expresidenta en su cuenta oficial de X (antes Twitter) junto a una foto del “Indio”. Se trata de una de las frases más icónicas de la cultura del rock, perteneciente a la canción “Ropa Sucia” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Cristina Kirchner despidió al Indio Solari. Foto: Captura X

Qué se sabe del velorio del Indio Solari en el Congreso

Diputados del bloque de Unión por la Patria elevaron una solicitud formal para ofrecer las instalaciones del Congreso a los familiares del Indio Solari con el objetivo de organizar un velatorio público. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, derivó el expediente a las oficinas del Ministerio de Seguridad para evaluar los riesgos logísticos de la movilización y según pudo averiguar Canal 26, el Gobierno aguarda instrucciones directas del área a cargo de Alejandra Monteoliva.

Los legisladores Germán Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau encabezaron la iniciativa parlamentaria mediante una nota oficial dirigida a las autoridades del cuerpo y consideraron que la sede del Congreso representa el espacio ideal para canalizar el dolor de las masas debido al enorme impacto del músico en la identidad nacional. “Ante la inmensa pérdida del Indio Solari, proponemos que las instalaciones de la Cámara de Diputados de la Nación sean puestas a disposición de su familia para que el pueblo argentino le exprese su último adiós”, indicaron.

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Según pudo saber este medio, el presidente de la Cámara de Diputados remitió los pliegos de la propuesta a los encargados de la Dirección de Seguridad del Congreso y a los secretarios del Ministerio de Seguridad. Por este motivo, las espadas de La Libertad Avanza supeditaron el visto bueno final a la viabilidad de los controles de las calles y todavía no se sabe si van a proceder con la apertura del Congreso, ya que aguardan por instrucciones directas del área dirigida por Alejandra Monteoliva.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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