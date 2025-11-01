Presidenta tanzana ganó con el 97,66 % de los votos unas elecciones marcadas por protestas

Según los resultados oficiales anunciados por el presidente de la INEC, Jacobs Mwambegele, en la televisión pública TBC, Hassan obtuvo 31.913.866 votos (97,66 %).

Dar es Salam, 1 nov (EFE).- La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ganó con el 97,66 % de los votos las elecciones generales del miércoles, informó este sábado la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC), tras unos comicios marcados por protestas violentas y la exclusión de líderes opositores.

"En cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República Unida de Tanzania, declaro electa a la doctora Samia Suluhu Hassan presidenta de la República Unida de Tanzania", declaró Mwambegele. EFE

rm/pa/jgb