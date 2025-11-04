Martes 4 de noviembre de 2025

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Redacción Deportes. El París Saint Germain-Bayern Múnich, que en 2020 coronó por última vez al campeón alemán, y el Liverpool-Real Madrid, que en tres ocasiones se enfrentaron en la final por el trono continental, son este martes los partidos más atractivos de la cuarta jornada de la Liga de Campeones, en la que también se juegan los encuentros Nápoles-Eintracht Fráncfort, Slavia Praga-Arsenal, Atlético de Madrid-Union Saint Gilloise, Bodo Glimt-Mónaco, Juventus-Sporting Lisboa y Tottenham-Copenhague.

FÚTBOL MUNDIAL SUB-17

Redacción Deportes. Segunda jornada del Mundial masculino sub-17 de Catar con los partidos Costa de Marfil-Suiza, Brasil-Honduras, México-Corea del Sur, Haití-Egipto, Alemania-Colombia, Inglaterra-Venezuela, Corea del Norte-El Salvador e Indonesia-Zambia.

TENIS FINALES WTA

Redacción Deportes. La bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 mundial, y la italiana Jasmine Paolini (8) se enfrentan este martes respectivamente a las estadounidenses Jessica Pegula (5) y Coco Gauff (3) en la segunda jornada del Grupo A de las Finales WTA, que reúnen hasta el sábado en Riad a las ocho mejores tenistas del curso.

TENIS ATENAS

Redacción Deportes. El serbio Novak Djokovic, número 5 del mundo y ganador de 100 títulos, debuta este martes en el torneo ATP 250 bajo techo de Atenas, en el que es el primer cabeza de serie, y lo hace directamente en octavos de final contra el chileno Alejandro Tabilo.

AGENDA INFORMATIVA.

BALONCESTO

- NBA: Toronto Raptors-Milwaukee Bucks (00.30 GMT del miércoles), Atlanta Hawks-Orlando Magic, Chicago Bulls-Philadelphia 76ers y New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets (01.00), Golden State Warriors-Phoenix Suns (03.00) y Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder (04.00).

FÚTBOL

- Liga de Campeones. 4ª jornada (FOTO): Nápoles-Eintracht Fráncfort y Slavia Praga-Arsenal (17.45 GMT) y Atlético de Madrid-Union SG (VÍDEO), Bodo Glimt-Mónaco, Juventus-Sporting Lisboa, Liverpool-Real Madrid (VÍDEO), Olympiacos-PSV, PSG-Bayern Múnich (VÍDEO) y Tottenham-Copenhague (20.00).

. Previas de los partidos Pafos-Villarreal, Club Brujas-Barcelona y Newcastle-Athletic.

- Sorteo de la fase de clasificación europea para el Mundial femenino de Brasil 2027 (13.00. Sede de la UEFA en Nyon/Suiza).

- Presentación de la cuarta jornada de la Liga Europa.

- Mundial sub-17 masculino de Catar (hasta 27): Costa de Marfil-Suiza y Brasil-Honduras (12.30 GMT), México-Corea del Sur (13.00), Haití-Egipto (13.30), Alemania-Colombia (14.45), Inglaterra-Venezuela (15.15) y Corea del Norte-El Salvador y Indonesia-Zambia (15.45).

- Miami inicia la cuenta regresiva hacia el Mundial de 2026 con la participación del cantante Marc Anthony en un evento de lanzamiento de un video para celebrar el carácter único de la ciudad: su diversidad, energía y espíritu resiliente.

- Previa del duelo que disputarán este miércoles Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors por la final de la Copa Argentina de fútbol.

- Se inicia la jornada 18 del torneo Apertura de Honduras con el juego entre Universidad Pedagógica y Juticalpa.

TENIS

- Finales WTA, en Riad (hasta 8). A las 14:00 GMT, Coco Gauff USA)-Jasmine Paolini (ITA). A las 15:30 GMT, Aryna Sabalenka (BLR)-Jessica Pegula (USA).

- Torneos ATP 250 de Atenas y Metz (Francia) (hasta 8).

