Al menos 52 fallecidos y 13 desaparecidos por el impacto del tifón Kalmaegi en Filipinas

Más de 706.000 personas en 241 municipios se han visto afectadas a medida que el tifón ha cruzado el archipiélago asiático por su parte central, las Bisayas, según el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC).

Bangkok, 5 nov (EFE).- Al menos 52 personas murieron y 13 se encuentran desaparecidas por el impacto del tifón Kalmaegi en Filipinas, donde cerca de 437.000 personas tuvieron que ser evacuadas, informaron las autoridades, mientras ingresa este miércoles al mar de China Meridional, rumbo a Vietnam, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora.

El tifón tocó tierra la medianoche del lunes cerca de la localidad de Silago (este) y golpeó con severidad Cebú –donde en octubre murieron al menos 72 personas por un terremoto de magnitud 6,9–, inundando por completo varias localidades y arrastrando vehículos por las inundaciones provocadas. EFE

