Los Warriors se reivindican con los Suns y los Bulls obran una remontada milagro

El entorno de los Warriors (5-3) había empezado a ponerse nervioso tras las derrotas en Milwaukee e Indianápolis, pero hoy, de nuevo en el Chase Center, Stephen Curry y compañía se reivindicaron ante unos Suns (3-5) que apuntan maneras.

Washington, 4 nov (EFE).- Los Golden State Warriors vencieron este martes a los Phoenix Suns 118-107 tras dos dolorosas derrotas a domicilio en el Este, mientras que los Chicago Bulls remontaron 113-111 a los Philadelphia 76ers un partido que perdían de 24.

Con 38 puntos de Devin Booker, los Suns tuvieron al alcance de la mano un partido en el que habían ido 25 abajo, pero Curry y Moses Moody, con 28 y 24 puntos, respectivamente, supieron sellar el triunfo y compensar la salida de Jimmy Butler, que no disputó ni un solo minuto en el segundo tiempo por sus molestias.

Héroe Vucevic

Los Chicago Bulls (6-1) se impusieron 113-111 a los Philadelphia 76ers (5-2) en un partido que llegaron a perder por 24 puntos y en el que no tomaron la delantera hasta los últimos tres segundos.

En el United Center se enfrentaban los dos mejores equipos de la Conferencia Este, empatados hasta hoy a 5 victorias y 1 derrota. Chicago salió vencedor del duelo, ahora líder en solitario.

Tras levantar ese 24 en contra, fue el montenegrino Nikola Vucevic con un triple limpio desde una esquina que obró el milagro para unos Bulls liderados una noche más por Josh Giddey, que firmaría un triple-doble (29 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias).

Philadelphia había abrumado a los Bulls con 45 puntos en el primer cuarto, pero se desplomó en la segunda mitad, sumando apenas 36 puntos y sin anotar un solo tiro de campo en los últimos seis minutos y medio del partido.

Tyrese Maxey fue el máximo anotador del partido con 39 puntos, pero tuvo un último cuarto muy flojo cuando su equipo más lo necesitaba.

Los Raptors frenan a Giannis

Los Toronto Raptors (4-4) se apuntaron su tercera victoria seguida al derrotar a los Milwaukee Bucks (5-3) por 128-100 con 23 puntos por cabeza de Scottie Barnes y RJ Barrett.

Los Raptors supieron contener a Giannis Antetokounmpo, que tuvo que contentarse con 22 puntos y 8 rebotes.

Los canadienses lanzaron más y estuvieron más acertados tanto en la pintura como desde el perímetro y la línea de tiros libres. Además, superaron a los Bucks en rebotes (50-41), robos (8-5) y tapones (6-4), y cometieron menos pérdidas (9-12).

En Nueva Orleans, los Pelicans lograron su primera victoria de la temporada al imponerse 116-112 a los Charlotte Hornets, mientras que los Atlanta Hawks vencieron 127-112 a los Orlando Magic. EFE

