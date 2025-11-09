Carín León trae su fiesta mexicana a Bogotá con fuego y música regional

Bogotá, 8 nov (EFE).- El cantante mexicano Carín León trajo este sábado a Bogotá su fiesta mexicana con un espectáculo de fuego y luces que levantó los aplausos y la emoción de los amantes del mariachi en la capital colombiana.

Óscar Armando Díaz de León, nombre real de Carín León, quien comenzó su carrera en una banda local cuando tenía 16 años, llenó el estadio El Campín de Bogotá que se transformó para la ocasión en un espacio de celebración al que los fanáticos asistieron con sombreros y botas de vaquero para disfrutar del máximo exponente actual de la música regional mexicana.

Con un aforo completo de más de 39.000 personas, los asistentes se pusieron en pie tras escuchar las primeras notas del tema 'Me la levanté', que dieron paso a la aparición del artista, que llegó al escenario vestido de negro.

"¡Bienvenidos a otra cita más con su terapeuta de confianza!", exclamó Carín León en la primera parte del concierto, que hace parte de su gira 'Boca Chueca Tour' y es su segundo en Bogotá, tras debutar en 2024.

La energía del artista, junto a la interpretación de los cerca de 20 músicos que lo acompañaron en el escenario, llevó a que el ambiente de fiesta se mantuviera constante durante las más de dos horas de concierto.

Junto a un acordeón e instrumentos de viento y cuerda, Carín León interpretó su repertorio de 33 canciones en un concierto en el que no faltaron algunos de sus grandes éxitos como 'Si tú me vieras', 'Casi oficial', 'Frené mis pies' y 'Según quien' e invitados especiales como Matisse o Silvestre Dangond.

Humo, fuegos artificiales, confeti y luces de colores rodearon al cantante mientras interpretaba temas como 'Secuelas de amor', 'Ahí estabas tú' o 'Si tu amor no vuelve'.

En la mitad del concierto, el cantante explicó que Bogotá es su última ciudad de Centro y Suramérica de su gira mundial actual, e interpretó su "canción favorita del show", 'No es por Acá', que despertó una gran ovación entre los asistentes.

Carín León cuenta con 28 millones de oyentes mensuales en Spotify y fue el invitado destacado en el arranque de la Semana de la Música Latina de Billboard 2025, considerado uno de los encuentros más importantes de la industria musical en español, donde aprovechó para anunciar que su próximo álbum será exclusivamente de música country.

La gira del mexicano seguirá en su país natal los días 15 y 16 de noviembre en las ciudades de Palenque de Txacala y Guanajuato. EFE

