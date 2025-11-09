El Cruz Azul golea al campeón Pachuca y se clasifica a la semifinal del Apertura

La guatemalteca Ana Martínez encabezó el sorpresivo triunfo con un tanto y dos asistencias para gol.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Pachuca (México), 8 nov (EFE).- El Cruz Azul goleó este sábado por 0-5 al campeón Pachuca y se convirtió en el primer semifinalista del Apertura de fútbol femenino de México.

Completaron la goleada Yanesy Rodríguez, la jamaicana Deneisha Blackwood, Daniela Calderón y Aerial Chavarin, quien también falló un panalti.

En el partido de ida Pachuca se impuso por 1-2; luego de este 0-5, Cruz Azul avanzó a la semifinal con marcador de 6-2 en la serie.

Con la española Andrea Pereira, encargada de gestionar el medio campo, y Charlyn Corral, como generadora de juego ofensivo, Pachuca dominó el primer tiempo, ante un rival que buscó en el contragolpe hacer daño.

A pesar de mantenerse metido en su medio campo, Cruz Azul tuvo la opción de anotar al 38 en un penalti sobre Martínez que cobró Aerial Chavarin a la izquierda, pero atajó Esthefanny Barreras.

El visitante no decayó con la falla; un minuto después abrió el marcador en una contra en la que Ana Martínez entró al área con balón controlado y definió con disparo suave de pierna izquierda, sobre la salida de Barreras.

En la segunda mitad Pachuca adelantó líneas en busca del empate y dejó demasiados espacios que aprovechó el rival.

Cruz Azul volvió a marcar al 51. Lo hizo en una llegada por la banda izquierda de Deneisha Blackwood, quien centró al área chica, donde Yanesy Rodríguez se adelantó a la marca y remató de derecha para el 0-2.

Con el momento de su lado, el visitante anotó el 0-3 al 58 gracias a un servicio de Ana Martínez para Deneisha Blackwood, quien se metió al área y fusiló a la guardameta.

Martínez se confirmó como la figura del juego al 82, con su segunda asistencia para gol, ahora con un pase a Daniela Calderón, quien remató sin marca en el área para el 0-4.

El 0-5 lo selló Chavarin con un pase a la red, luego de un error de Barreras, quien soltó el balón dentro de su área chica.

Los otros tres partidos de vuelta de los cuartos de final del Apertura femenino se realizarán este domingo.

El Tigres UANL, en el que juega la española Jenni Hermoso, que venció en el juego de ida 0-1, recibirá a Juárez. El América, de la catalana Bruna Vilamala, recibirá al Monterrey, luego de su empate 1-1 en el primer juego.

Y el Toluca visitará al Guadalajara, después de su empate 2-2 del jueves pasado. EFE

