134-98. Los Knicks hurgan en la herida de los Nets de Jordi Fernández

Los Knicks incrementaron su balance en el Madison Square Garden a un perfecto seis de seis y certificaron los apuros de unos Nets que llegaban a este domingo como una de las tres franquicias que siguen con un solo triunfo este año.

Nueva York (EE.UU.), 9 nov (EFE).- Los New York Knicks arrollaron este domingo a los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández (134-98) en el derbi neoyorquino y hurgaron en la herida de sus rivales, que apenas ganaron uno de los diez partidos disputados en este arranque de temporada en la NBA.

Se sienten cómodos los Knicks de Mike Brown en el Madison Square Garden, donde venían de ganar a los Chicago Bulls y a los Washington Wizards y donde se medirán a continuación a Memphis Grizzlies, Orlando Magic y Miami Heat.

Los problemas para los Knicks llegaron fuera de casa, donde este curso perdieron los tres encuentros disputados.

A la espera de su próxima gira lejos de Nueva York, los Knicks se pasearon frente a los Nets y terminaron el partido con un brillante 54.8 % en tiros de campo y un 45 % desde la línea de triples.

El dominicano Karl Anthony Towns, que en los prolegómenos del partido entregó una camiseta firmada al peleador ruso de artes marciales mixtas Islam Makhachev, llevó de la mano a los Knicks con un doble doble de 28 puntos y doce rebotes (10 de 17 en tiros).

Jalen Brunson contribuyó con 19 puntos y siete asistencias, OG Anunoby aportó 19 puntos y Mikal Bridges selló 16, con un cuatro de cinco en triples que le permitió romper la barrera de los 1.000 tiros de tres puntos anotados en su carrera en la NBA.

Ningún jugador de los Knicks estuvo en pista más de 30 minutos, unos números que chocan con lo que se solía ver en Nueva York en la gestión de Tom Thibodeau.

Los Nets, que recibían un promedio de 124.6 puntos por encuentro antes de este domingo, volvieron a sufrir mucho a nivel defensivo.

Sin Cam Thomas, lesionado, el máximo anotador fue Michael Porter Jr, con 25 puntos y cuatro triples. Drake Powell aportó quince puntos saliendo del banquillo para unos Nets que tuvieron 19 pérdidas de balón por las catorce de los Knicks.

Los locales comenzaron el partido con un 8-0 y cerraron el primer período con otro parcial de 11-0 que les dio 18 puntos de ventaja en el 40-22 y que puso cuesta abajo el derbi.

La ventaja de los Knicks alcanzó las 37 unidades en el tercer cuarto, en el que los Nets apenas anotaron cinco tiros de campo. Los Knicks conectaron hasta seis triples en ese período y, en el cuarto, Towns llevó la batuta con otros nueve puntos para sentenciar una victoria dominante de su equipo.

Entre los demás partidos de este domingo, los Houston Rockets doblegaron a los Milwaukee Bucks a domicilio, los Oklahoma City Thunder triunfaron 114-100 en el campo de los Memphis Grizzlies, en los que el español Santi Aldama logró doce puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias.

Además, los Boston Celtics consiguieron una trabajada victoria en su visita a los Orlando Magic, con 27 puntos de Jaylen Brown y 25 de Anfernee Simons. El novato español Hugo González contribuyó con tres puntos, un rebote, una asistencia y dos robos en doce minutos en pista saliendo del banquillo. EFE

