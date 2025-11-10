Lunes 10 de noviembre de 2025

TENIS FINALES ATP

Turín (Italia). El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, debuta este lunes en las Finales ATP que se disputan en Turín (Italia) y lo hace frente al canadiense Felix Auger-Aliassime en un lunes en el que el estadounidense Taylor Fritz se mide al también italiano Lorenzo Musetti, que logró su plaza a última hora tras la renuncia del siete veces campeón, el serbio Novak Djokovic.

FÚTBOL MUNDIAL SUB-17

Redacción Deportes. Penúltima jornada de la fase de grupos del Mundial masculino sub-17 de Catar con los partidos Suiza-México, Corea del Sur-Costa de Marfil, El Salvador-Alemania, Colombia-Corea del Norte, Zambia-Brasil, Honduras-Indonesia, Egipto-Inglaterra y Venezuela-Haití.

FÚTBOL ARGENTINA

Buenos Aires. Se cierra la decimoquinta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Gimnasia y Esgrima-Vélez Sarsfield, Deportivo Riestra-Independiente, Independiente Rivadavia-Central Córdoba y Argentinos Juniors-Belgrano.

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

BALONCESTO

- NBA: Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers, Detroit Pistons-Washington Wizards y Orlando Magic-Portland Trail Blazers (00.00 GMT), Miami Heat-Cleveland Cavaliers (00.30), Chicago Bulls-San Antonio Spurs (01.00), Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks (01.30), Phoenix Suns-New Orleans Pelicans y Utah Jazz-Minnesota Timberwolves (02.00) y Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks (03.30).

FÚTBOL

- Mundial sub-17 masculino de Catar (hasta 27): Suiza-México, Corea del Sur-Costa de Marfil (12.30 GMT), El Salvador-Alemania, Colombia-Corea del Norte (13.30), Zambia-Brasil, Honduras-Indonesia (14.45), Egipto-Inglaterra, Venezuela-Haití (15.45).

- Argentina. Se cierra la decimoquinta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Gimnasia y Esgrima-Vélez Sarsfield, Deportivo Riestra-Independiente, Independiente Rivadavia-Central Córdoba y Argentinos Juniors-Belgrano.

MOTOCICLISMO

- Análisis del Gran Premio de Portugal. Bezzecchi se consolida en el tercer puesto; Moreira, en la pelea por el título de Moto2.

TENIS

- Finales ATP, en Turín (Italia) (hasta 16) (FOTO). Desde las 13:00 GMT: Lorenzo Musetti (ITA)-Taylor Fritz (USA). A partir de las 19:30: Jannik Sinner (ITA)-Felix Auger-Aliassime (CAN).

