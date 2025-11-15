104-118. Los Lakers ganan a los Pelicans al ritmo de Doncic, Reaves y Ayton

Doncic firmó un doble doble de 24 puntos y doce asistencias, al que añadió siete rebotes en cuarenta minutos en pista. Reaves fue el máximo anotador del partido para los Lakers, con 31, y Deandre Ayton contribuyó con 20 puntos y 16 rebotes.

Redacción Deportes (EE.UU.), 14 nov (EFE).- Los Ángeles Lakers dejaron atrás este viernes la última derrota ante Oklahoma City Thunder al imponerse con comodidad a domicilio por 118-104 a New Orleans Pelicans al ritmo de Luka Doncic, Austin Reaves y Deandre Ayton.

Los Lakers llegaron a New Orleans tras perder por 121-92 en su visita a los Thunder, campeones de la NBA.

El de este viernes era un partido que también valía para la Copa de la NBA, en la que los Lakers ganaron los dos partidos disputados. En total, el equipo de JJ Recick tiene un balance de nueve victorias y cuatro derrotas.

Doncic no había pasado de los 19 puntos contra Thunder. Ante los Pelicans, tuvo un seis de 16 en tiros de campo, conectó tres triples y logró además dos robos y un tapón.

Lo hizo en el cuarto partido consecutivo de los Lakers fuera de casa, cuya gira concluirá este sábado en el Fiserv Forum de Milwaukee contra los Bucks del griego Giannis Antetokounmpo.

Monólogo angelino en New Orleans

Fue una buena actuación grupal para los Lakers, en los que los cinco titulares acabaron con dobles dígitos. Rui Hachimura aportó catorce puntos y Marcus Smart, trece.

Fue un monólogo de los Lakers, que solo estuvieron abajo en el marcador en el 10-11 del primer período. Llegaron a tener quince de ventaja en el cuarto de apertura y tuvieron un margen máximo de 22 puntos.

Lanzaron con un 51 % de acierto en tiros de campo para relanzarse tras la noche complicada de Oklahoma City, cuando tuvieron sus peores números del curso al no pasar de un modesto 40.3 %.

Aunque por poco, los angelinos redujeron sus balones perdidos, 17 ante los Pelicans tras desangrarse contra la feroz defensa de los Thunder, que forzó hasta veinte pérdidas.

Pendientes de LeBron

Todo ello, en un nuevo partido en el que Redick no pudo contar con LeBron James, que sigue sin debutar en esta temporada al convivir con problemas de ciática.

King James, que cumplirá 41 años en diciembre, ya ha vuelto a entrenar con el equipo de G League de los Lakers y se espera que debute en la presente campaña cuando los de púrpura y oro regresen a California tras esta gira.

Cuando se estrene, James se convertirá en el primer jugador en la historia de la NBA en disputar 23 temporadas en la liga de baloncesto estadounidense.

Los Pelicans, por su parte, sufrieron su novena derrota del curso en once encuentros, y siguen sin victorias en la Copa de la NBA.

Sin Zion Williamson ni Jordan Poole, su máximo anotador fue Trey Murphy, con 35 puntos y un brillante 13 de 20 en tiros de campo. Jeremiah Fears aportó 19 puntos y logró hasta ocho robos. EFE

