Bill Belichick descarta volver a la NFL para dirigir a New York Giants

"Tengo un gran respeto y aprecio por la organización de los New York Giants y por las familias Mara y Tisch. Los New York Giants desempeñaron un papel importante en mi vida y en mi trayectoria como entrenador. Sin embargo, a pesar de los rumores que ci...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Redacción Deportes, 14 nov (EFE).- Bill Belichick, ganador de seis ediciones del Super Bowl con New England Patriots y actual entrenador de North Carolina Tar Heels, descartó este viernes la posibilidad de volver a la NFL para dirigir a New York Giants.

"Tengo un gran respeto y aprecio por la organización de los New York Giants y por las familias Mara y Tisch. Los New York Giants desempeñaron un papel importante en mi vida y en mi trayectoria como entrenador. Sin embargo, a pesar de los rumores que circulan, no he buscado ni buscaré ningún puesto de entrenador principal en la NFL", afirmó el 'coach' a través de un comunicado.

Giants despidieron el pasado lunes al entrenador Brian Daboll luego de tener al equipo con dos triunfos y ocho derrotas en el fondo de la división Este de la Conferencia Nacional en la temporada 2025 de la NFL.

Ante la salida de Daboll, diversos medios mencionaron que Belichick, quien dejó a los Pats de la NFL en el 2023, era el candidato principal para tomar el control de los neoyorquinos, algo que el veterano entrenador de 73 años negó.

"Desde mi llegada a Chapel Hill, mi compromiso con el programa de fútbol americano de los North Carolina Tar Heels se ha mantenido firme. Mi objetivo principal sigue siendo continuar mejorando este equipo, desarrollar a nuestros jugadores y construir un programa que enorgullezca a los aficionados de los Tar Heels", subrayó.

El nombre de Bill Belichick surgió a propósito de su exitoso pasado en los Giants, equipo en el que como entrenador asistente de Bill Parcells ayudó a la franquicia a triunfar en los Super Bowls XXI y XXV del siglo pasado.

"Fue un privilegio para mí trabajar para la familia Mara y formar parte del cuerpo técnico del entrenador Parcells durante más de una década, pero como dije, no estoy buscando regresar a la NFL", puntualizó el máximo ganador de trofeos Lombardi como entrenador o 'coach' asistente, con ocho.

Ante la salida de Brian Daboll, el martes anterior los Giants nombraron a Mike Kafka, quien se desempeñaba como coordinador ofensivo, como entrenador en jefe interino a partir de este domingo, cuando su equipo recibirá a los Green Bay Packers, en partido de la semana 11 de la temporada de la NFL. EFE

as/abz/hbr