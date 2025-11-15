Buse-Burruchaga y Garín-Barrios Vera, las semifinales del Abierto de Uruguay

Montevideo, 14 nov (EFE).- El peruano Ignacio Buse, el argentino Román Burruchaga, y los chilenos Cristian Garín y Marcelo Barrios Vera se clasificaron este viernes a las semifinales del Abierto de Uruguay.

En una jornada que albergó todos los encuentros de los cuartos de final de la edición número 24 del certamen, Buse, Burruchaga, Garín y Barrios ganaron sus respectivos partidos en las canchas de tierra batida del Carrasco Lawn Tennis de Montevideo.

Buse derrotó en sets corridos al brasileño Gustavo Heide por 6-1 y 6-4, mientras que Garín remontó y venció por 2-6, 6-3 y 6-3 al paraguayo Daniel Vallejo.

En un duelo que puso cara a cara a dos argentinos, Burruchaga se impuso por 6-4 y 6-4 a Mariano Navone, segundo favorito del torneo por detrás del ya eliminado Sebastián Báez.

En otro duelo que debió llegar al tercer set, Barrios Vera derrotó por 6-2, 2-6 y 7-6 al español Carlos Taberner y avanzó en un torneo que hasta el momento ningún chileno pudo conquistar.

También se disputará la final de dobles, en la que la dupla integrada por el ecuatoriano Gonzalo Escobar y el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela se medirá con la que conforman el argentino Facundo Mena y el mexicano Rodrigo Pacheco.

La edición 24 del Abierto de Uruguay dará al campeón 100 puntos para el ránking, mientras que el finalista se llevará 60. Asimismo, repartirá 160.000 dólares en premios.

El Abierto de Uruguay, que comenzó a disputarse en 1998, contó con destacadas participaciones a lo largo de su historia, entre estas las de los argentinos Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro y Diego Schwartzman, ganadores en distintos años.

El uruguayo Pablo Cuevas es el único tenista que ha ganado tres veces el título (2009, 2014 y 2017). EFE

