México vence a Dinamarca en el inicio de los 'playoffs' de la Billie Jean King Cup

Monterrey (México), 14 nov (EFE).- México venció este viernes 2-1 a Dinamarca en el comienzo de los 'playoffs' de la Billie Jean King Cup que transcurre en Monterrey.

Rebecca Munk Mortensen, 595 en el ránking de la WTA, ganó el primer partido para las danesas con parciales de 6-4 y 6-4 sobre Victoria Rodríguez, 202 en el orbe; Renata Zarazúa, 70 en las listas, igualó la serie en el segundo partido con su triunfo 5-7, 6-3 y 6-3 sobre Johanne Svendsen, 554 del mundo.

En el partido de dobles Giuliana Olmos y Zarazúa consumaron la remontada con parciales de 6-3 y 7-5 sobre Laura Brunkel y Emma Kamper.

Rebecca Munk abrió la actividad de este viernes con un consistente servicio que le permitió romper el servicio de una errática Victoria Rodríguez en los juegos uno y nueve para llevarse la primera manga.

Victoria mantuvo su inconsistencia en el segundo set. La danesa le quebró el primer y tercer juego, una losa de la que ya no logró levantarse.

En el segundo partido Renata Zarazúa equilibró la serie, aunque sufrió.

En el primera manga rompió en los juegos uno y tres en los que se le notó dominante, impulso que perdió ante una Johanne Svendsen que, a su quiebre en el juego dos, sumó los del octavo y duodécimo.

Zarazúa regresó en el segundo set con tres rompimientos y selló la remontada con un contundente cierre en la tercera manga con dos quiebre.

El partido de dobles definitivo, a pesar de que Zarazúa acababa de jugar, dominó junto a Giuliana Olmos a la pareja europea. En el primer set rompieron en los juegos siete y nueve.

En la manga dos también quebraron dos veces, en el cuarto y duodécimo juego para sellar la victoria.

México tomó la delantera en el grupo A de estos playoffs. Este sábado Dinamarca y Canadá, jugarán su serie. México cerrará la actividad el próximo domingo ante las canadienses. El ganador del grupo avanzará a los 'Qualifiers 2026'. EFE

