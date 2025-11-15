Sábado 15 de noviembre de 2025
FÚTBOL MUNDIAL 2026
Redacción deportes. Las selecciones de Austria, Bélgica, España y Suiza tiene este sábado la oportunidad de dejar sellada la clasificación para el Mundial de 2026 en sus respectivos partidos de la penúltima jornada ante las de Chipre, Kazajistán, Georgia y Suecia.
TENIS FINALES ATP
Redacción deportes. El español Carlos Alcaraz, número uno mundial, se enfrenta al canadiense Felix Auger-Aliassime y el italiano Jannik Sinner al australiano Alex de Miñaur este viernes en las semifinales de las Finales ATP que se disputan hasta el domingo en Turín (Italia).
MOTOCICLISMO G.P. VALENCIA
Cheste (Valencia). El circuito Ricado Tormo de Cheste acoge este sábado los últimos entrenamientos libres, las sesiones de clasificación y la carrera sprint de MotoGP del Gran Premio de Valencia, vigésima segunda y última cita de los Mundiales de motociclismo de velocidad.
AGENDA INFORMATIVA
BALONCESTO
- NBA: Cleveland Cavaliers-Memphis Grizzlies (22.00 GMT), Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder y Indiana Pacers-Toronto Raptors (00.00) y Milwaukee Bucks-Los Angeles Lakers y Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets (01.00).
ESQUÍ ALPINO
- Copa del Mundo. Eslalon femenino en Levi (Finlandia) (Primera manga a las 10.00 GMT; la segunda, a las 13.00).
FÚTBOL
- Fase de clasificación para el Mundial 2026. Europa (FOTO): Grupo B: Eslovenia-Kosovo (19.45 GMT), Suiza-Suecia (19.45). Grupo C: Dinamarca-Bielorrusia (19.45), Grecia-Escocia (19.45). Grupo E: Georgia-España (17.00), Turquía-Bulgaria (17.00). Grupo H: Chipre-Austria (17.00), Bosnia Herzegovina-Rumanía (19.45). Grupo J: Kazajistán-Bélgica (14.00), Liechtenstein-Gales (17.00).
- Mundial Sub-17, en Catar (hasta 27). Dieciseisavos de final: Senegal-Uganda (12.30 GMT), Corea del Sur-Inglaterra (12.30), Italia-Rep.Checa (13.00), Japón-Sudáfrica (13.30), Alemania-Burkina Faso (14.45), Venezuela-Corea del Norte (15.15), Austria-Túnez (15.45) y Croacia-Uzbekistán (15.45).
- Amistosos Rusia-Chile, en Sochi (15.00 GMT); Brasil-Senegal, en Londres (16.00); EEUU-Paraguay (22.00), Colombia-Nueva Zelanda, en Fort Lauderdale (00.00) (FOTO); y México-Uruguay, en Torreón (01.00 del domingo).
- Continúa la decimosexta y última jornada de la fase inicial del Torneo Clausura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Aldosivi-San Martín, Godoy Cruz-Deportivo Riestra, San Lorenzo-Sarmiento e Independiente-Rosario Central.
FÚTBOL AMERICANO
- Previa del Miami Dolphins-Washington Commanders, primer partido de la NFL en España y que se disputa este domingo en el Santiago Bernabéu.
GOLF
- DP World Tour. DP World Tour Championship, en el club Jumeirah Golf Estates de Dubai (hasta 16).
MOTOCICLISMO
- Entrenamientos libres (07.40 a 09.40 GMT), sesiones de clasificación (09.50 a 13.25) y carrera sprint de MotoGP (15.00) del Gran Premio de Valencia, 22ª y última cita de los Mundiales, en el circuito Ricado Tormo de Cheste. (FOTO)
TENIS
- Finales ATP, en Turín (Italia) (hasta 16) (FOTO). Semifinales. Desde las 13.00 GMT: Jannik Sinner (ITA)-Alex de Miñaur (AUS). No antes de las 19.30: Carlos Alcaraz (ESP)-Felix Auger-Aliassime (CAN).
