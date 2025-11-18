Los Bulls resisten al triple-doble de Jokic; Thunder y Pistons no tienen rival

Jokic terminó con 36 puntos, 18 rebotes y 13 asistencias, su triple-doble número 172 en la NBA.

Washington, 17 nov (EFE).- Los Chicago Bulls derrotaron este lunes 127-130 a los Denver Nuggets resistiendo a un impresionante triple-doble de Nikola Jokic, mientras que los Detroit Pistons superaron 127-112 a los Indiana Pacers y los Oklahoma City Thunder 109-126 a los New Orleans Pelicans. Líderes de Este y Oeste, no tienen rival.

Sin embargo, los Nuggets (10-3) no pudieron con unos Bulls (7-6) que llegaron a Denver con una racha de cinco derrotas seguidas, la última 24 horas antes en Salt Lake City tras un exigente duelo en altitud y con dos prórrogas.

Josh Giddey firmó otro doble-doble con 21 puntos y 14 rebotes, mientras que Billy Donovan dio descanso a Coby White, que anoche disputó su primer partido esta temporada.

Para los Nuggets, además del triple-doble de Jokic, terminaron con dobles-dobles Jamal Murray (34 puntos y 11 rebotes) y Aaron Gordon (24 puntos y 10 rebotes).

10 'wins' para Detroit

Los Pistons (12-2) encadenaron su décima victoria consecutiva, su mejor racha desde 2008. Jalen Duran firmó 31 puntos y 15 rebotes, mientras que Daniss Jenkins aportó 26 puntos y 8 asistencias.

Los hombres de J. B. Bickerstaff son líderes en el Este y siguen ganando pese a las bajas destacadas de Cade Cunningham, Ausar Thompson y Tobias Harris en los últimos partidos.

En el extremo opuesto a los Pistons se encuentran los Pacers (1-13), colistas en el Este y hundidos con ocho derrotas seguidas. Pascal Siakam anotó 29 puntos para unos Pacers que hace solo cinco meses estaban disputando las Finales de la NBA.

Los Thunder son un rayo

En el Oeste también se enfrentaron primero (Thunder, 14-1) y último (Pelicans 2-12).

Los Thunder machacaron a los Pelicans 24-49 en el primer cuarto y no necesitaron mucho más. Los vigentes campeones están pasando el rodillo en este inicio de temporada.

Chet Holmgren fue el mejor de los Thunder en Nueva Orleans con 26 puntos y 9 rebotes, superando por un día a Shai Gilgeous-Alexander, que terminó con 23 puntos y 8 asistencias.

James Borrego perdió su segundo partido como entrenador interino de unos Pelicans (2-12) que ocupan la última plaza en el Oeste.

Los Bucks pierden el partido y a Giannis

Giannis Antetokounmpo se retiró a los vestuarios minutos antes del descanso con una lesión en la ingle izquierda. Sin sus puntos -32,6 de media esta temporada-, los Milwaukee Bucks (8-7) vieron como se les escapaba el partido que hasta entonces habían dominado.

Los Cleveland Cavaliers (10-5) se apuntaron el partido por 118-106. Donovan Mitchell anotó 37 puntos para los 'Cavs'.

En Toronto, los Raptors superaron 110-108 a los Charlotte Hornets, su cuarta victoria seguida; mientras que los Minnesota Timberwolves derrotaron 120-96 a los Dallas Mavericks.

Los Philadelphia 76ers ganaron 110-108 a Los Angeles Clippers con 39 puntos de Tyrese Maxey. Paul George debutó esta temporada con 9 puntos. En Miami, los Heat derrotaron 115-113 a los New York Knicks. EFE

