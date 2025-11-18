Nueva Delhi sigue cubierta por el esmog tóxico pese a endurecer su plan anticontaminación

A las 11:00 horas (5:30 GMT) el índice de calidad del aire en Nueva Delhi era de 387 puntos, en la franja de mayor peligrosidad, según la plataforma suiza IQAir, que mide la contaminación aérea en todo el mundo en vivo.

Nueva Delhi, 18 nov (EFE).- La ciudad de Nueva Delhi continúa siendo la más contaminada del mundo este martes pese al endurecimiento, hace una semana, de las medidas anticontaminación en la capital india, que continúa cubierta por el esmog tóxico.

La concentración de partículas PM2.5, las más nocivas para la salud, alcanzaba a esa hora los 337 microgramos por metro cúbico, más de 67 veces por encima de los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El pasado martes, la ciudad activó la Fase III de su Plan de Respuesta Gradual contra la contaminación (GRAP), prohibiendo las actividades de construcción y demolición no esenciales, el uso de vehículos particulares de gasolina y diésel y de algunos vehículos comerciales no esenciales.

El plan aún cuenta con una última fase de restricciones, que todavía no ha sido activada desde el empeoramiento de las condiciones ambientales en Nueva Delhi en las últimas semanas.

Cada invierno, las condiciones meteorológicas, las emisiones de vehículos e industrias cercanas a Nueva Delhi y la quema de rastrojos en los estados vecinos a la capital provocan picos de contaminación en esta enorme ciudad de más de treinta millones de habitantes.

Según IQAir, las siguientes tres ciudades más contaminadas del mundo este martes también se encontraban en el subcontinente indio, las paquistaníes Lahore y Karachi y la también india Calcuta. EFE

