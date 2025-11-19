Miércoles 19 de noviembre de 2025

Redacción Deportes. Continúa la serie previa de la final de la Copa Sudamericana, que el sábado enfrenta en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción al Lanús argentino y al Atlético Mineiro brasileño. Informes de los entrenadores de ambos equipos: l...

Redacción Deportes. Continúa la serie previa de la final de la Copa Sudamericana, que el sábado enfrenta en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción al Lanús argentino y al Atlético Mineiro brasileño. Informes de los entrenadores de ambos equipos: los argentinos Mauricio Pellegrino y Jorge Sampaoli.

Rabat. El marroquí Achraf Hakimi, capitán de los Leones del Atlas y lateral del París Saint-Germain, compite con el egipcio Mohamed Salah y el nigeriano Victor Osimhen por el premio al «jugador del año» de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) o Balón de Oro africano 2025 que se anuncia este miércoles en Rabat.

Bolonia (Italia). Las selecciones de Italia y Austria se enfrentan este miércoles en la segunda jornada de la Fase Final de la Copa Davis de tenis, que se juega hasta el domingo en la ciudad italiana de Bolonia. Información de Tomás Frutos.

Nueva York. El Gobierno de Italia, en estrecha colaboración con el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional y el Comité Organizador de Milán-Cortina 2026, presenta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución sobre la tregua olímpica para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, que se celebrarán del 6 al 15 de marzo.

- NBA: Cleveland Cavaliers-Houston Rockets, Indiana Pacers-Charlotte Hornets y Philadelphia 76ers-Toronto Raptors (00.00 GMT), Miami Heat-Golden State Warriors (00.30), Minnesota Timberwolves-Washington Wizards, New Orleans Pelicans-Denver Nuggets y Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings (01.00), Dallas Mavericks-New York Knicks (02.30) y Portland Trail Blazers-Chicago Bulls (03.00).

- Serie previa de la final de la Copa Sudamericana: Lanús-At. Mineiro.

. Pellegrino quiere ser profeta en su tierra. Buenos Aires. Mauricio Pellegrino buscará el 22 de noviembre su primer título como entrenador tras varias temporadas navegando entre puertos de Europa y América. por Sebastián Rodríguez Mora.

. Sampaoli, el piloto de tormentas que sabe llegar a buen puerto. São Paulo. Atlético Mineiro llega por primera vez a una final de la Copa Sudamericana de la mano de Jorge Sampaoli, el piloto de tormentas que logró en tiempo récord lo que parecía impensable: llevar a un equipo desanimado a buen puerto. Por Ailén Desirée Montes.

- La Confederación Africana de Fútbol (CAF) entrega sus premios anuales en un gala en Rabat a las 18.00 GMT. (FOTO)

- El COI presenta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la resolución sobre la tregua olímpica para los Juegos de Invierno de Milán-Cortina (1500 GMT).

- Fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia) (hasta 23). Cuartos de final. Desde las 15.00 GMT: Italia-Austria. Información de Tomás Frutos.

