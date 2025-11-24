Detenido en Ecuador foráneo presuntamente vinculado a disidencias de guerrilla colombiana

Quito, 23 nov (EFE).- La Policía ecuatoriana informó este domingo de la detención de un extranjero (cuya nacionalidad no reveló) presuntamente vinculado a un grupo criminal ecuatoriano y a disidencias guerrilleras colombianas.

Con el fin de contrarrestar a una estructura delictiva que mantendría nexos operativos con el grupo criminal Los Lobos y con disidencias de guerrillas colombianas, vinculadas a actividades ilícitas como secuestro, extorsión, narcotráfico, sicariato y tráfico de combustible, entre otras, agentes policiales ejecutaron un operativo conjunto que incluyó cuatro allanamientos.

Los operativos tuvieron lugar en los sectores La Carbonera y San Martín, en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, detalló la Policía.

Como resultado de la operación se aprehendió a Holver A., requerido por las autoridades colombianas por delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y tráfico de estupefacientes, detalló la institución en un comunicado.

Entre los objetos incautados figuran tres armas de fuego (incluido un subfusil), 34 cartuchos de diferente calibre, tres motocicletas recuperadas (una de ellas reportada como robada), según el reporte.

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de 'conflicto armado interno' que el presidente, Daniel Noboa, decretó para enfrentar a las bandas del crimen organizado, dedicadas principalmente a delitos como el narcotráfico, a quienes pasó a denominar "terroristas".

Las organizaciones criminales están detrás de la escalada de violencia que llevó a Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios, mientras que 2025 comenzó como el año más violento desde que se tiene registro, con un promedio aproximado de un asesinato por hora. EFE

