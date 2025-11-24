El Independiente del Valle empata de local, pero sigue de líder en Ecuador

El cuadro del Valle, con 74 puntos, postergó la posibilidad de obtener el título de manera anticipada, pues Liga Deportiva Universitaria de Quito, que empató 2-2 en su visita a Barcelona, tiene una mínima opción para ganarlo.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Guayaquil (Ecuador), 23 nov (EFE).- El Independiente del Valle empató 0-0 de local este domingo contra el Orense, pero continúa de líder al término de la sexta fecha del hexagonal por el título de este año en la Liga Pro de Ecuador.

Barcelona experimentó otro mal resultado de local y cerró la mínima posibilidad para ganar el título de este año en Ecuador y también puso en peligro la opción para ganar el billete a fase de Grupos a la Copa Libertadores.

Liga y Barcelona se quedaron con 62 puntos cada uno, pero el Rey de Copas tiene un partido adicional contra Independiente del Valle, diferido por su participación en la actual Copa Libertadores.

El chileno Fernando Cornejo adelantó a Liga; empató Joao Rojas; el uruguayo Octavio Rivero adelantó a Barcelona y el argentino Lautaro Pastrán convirtió el empate definitivo para Liga.

La Universidad Católica empató 1-1 con el Libertad y se mantuvo en el cuarto puesto de la tabla de posiciones, con 56 unidades, Libertad y Orense quedaron prácticamente sin opción para la Libertadores, con 51 puntos cada uno.

Por su parte, el Macará ganó por 3-0 a Delfín y accedió al liderato del hexagonal por la clasificación a la próxima Copa Sudamericana, al acumular 53 puntos, contra los 52 del Aucas y Deportivo Cuenca.

Los defensas, el argentino Nahuel Arena, el venezolano José Marrufo y el centrocampista argentino Gastón Blanc anotaron los goles del Macará. El Delfín jugó sin el argentino Nahuel Gallardo, desde el minuto 45, por expulsión.

El Aucas venció por 0-2 a domicilio del Emelec, en su afán por acceder a la Sudamericana y el Deportivo Cuenca goleó por 5-0 a El Nacional y también seguirá en puja por el billete a la Sudamericana.

Por el cuadrangular para evitar el descenso a la segunda división para el próximo año en Ecuador, Manta se impuso por 3-1 a Vinotinto que, a falta de una fecha para el final del torneo, perdió la categoría.

Mientras Mushuc Runa derrotó por 1-0 a Técnico Universitario y se quedaron detrás del Manta, que tiene 36 puntos, con 35 Mushuc Runa y con 33 el cuadro universitario.

La tabla de goleadores la lidera el ecuatoriano Jorge Daniel Valencia, del Manta, con 19 tantos; seguido por los argentinos, Claudio Spinelli, del Independiente del Valle y Rafael Monti, del Vinotinto, con 18 goles cada uno. EFE

rm/sm/laa