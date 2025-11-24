Las Dallas Wings consiguen la primera elección en el draft de 2026

Las Minnesota Lynx tendrán la segunda elección, las Seattle Storm la tercera, las Washington Mystics la cuarta y las Chicago Sky, la quinta, según la lotería celebrada este domingo.

Chicago (EE.UU.), 23 nov (EFE).- Las Dallas Wings ganaron este domingo la lotería del draft de la WNBA y se hicieron, por segundo año consecutivo, con la primera elección absoluta.

En 2025, las Wings eligieron a Paige Bueckers con el número uno absoluto.

La española Awa Fam, pívot de 19 años del Valencia Basket en la liga española, es considerada por los medios estadounidenses como una de las favoritas para ser elegida con el número uno en 2026. EFE

