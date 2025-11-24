Lunes 24 de noviembre de 2025
Redacción Deportes. La selección de Brasil, cuatro veces campeona, se enfrenta a la de Portugal, y la de Austria a la de Italia este lunes en las semifinales de Mundial masculino Sub-17 de fútbol, que se juega en Catar hasta el jueves 27 de noviembre.
FÚTBOL MUNDIAL SUB-17
(Texto)
.
FÚTBOL FINAL COPA LIBERTADORES/SERIE PREVIA
Redacción Deportes. Primera entrega de la serie previa de la final de la Copa Libertadores, Palmeiras-Flamengo, que se juega el sábado en Asunción. Anécdotas.
---------------------------------------------------------
AGENDA INFORMATIVA
.
BALONCESTO
- NBA: Indiana Pacers-Detroit Pistons y Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers (00.00 GMT), Brooklyn Nets-New York Knicks y Miami Heat-Dallas Mavericks (FOTO) (00.30), Memphis Grizzlies-Denver Nuggets (FOTO), Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers y New Orleans Pelicans-Chicago Bulls (01.00), Phoenix Suns-Houston Rockets (02.30) y Golden State Warriors-Utah Jazz y Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves (03.00).
.
FÚTBOL
- Mundial Sub-17, en Catar (hasta 27). Semifinales: Austria-Italia (13.30 GMT) y Portugal-Brasil (16.00).
- Inglaterra. 12ª jornada: Manchester United-Everton (20.00 GMT). (FOTO)
- Italia. 12ª jornada: Torino-Como (17.30 GMT).
- España. LaLiga EA Sports. 13ª jornada: Espanyol-Sevilla (20.00 GMT).
- Liga de Campeones. 5ª jornada. Previas de los partidos Borussia Dortmund-Villarreal, Chelsea-Barcelona y Slavia Praga-Athletic.-
- Primera entrega de la serie previa de la final de la Copa Libertadores, Palmeiras-Flamengo, que se juega el sábado en Asunción.
.
FÚTBOL SALA
- Mundial femenino, en Filipinas (hasta 7 dic).
.
POLIDEPORTIVO
- XX Juegos Bolivarianos, en Lima y Ayacucho (hasta 7).
----------------------------------------------------------------
