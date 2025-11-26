El Kremlin confirma que enviado de Trump visitará Moscú la próxima semana

"En lo que se refiere a Witkoff puedo decir que se alcanzó un acuerdo preliminar para que venga a Moscú la próxima semana", dijo el asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, en declaraciones a la televisión...

Moscú, 26 nov (EFE).- El Kremlin confirmó hoy que Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donal Trump visitará Moscú durante la próxima semana para celebrar consultas sobre un plan de paz para Ucrania.

mos/lab