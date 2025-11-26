Ucrania neutraliza 72 de los 90 drones lanzados desde la pasada tarde por Rusia

Del total de drones lanzados más de cincuenta eran drones kamikaze Shahed, una tecnología que Rusia adquirió al comienzo de la guerra a Irán y ahora produce por sí misma.

Logo de Canal 26

Kiev, 26 nov (EFE).- Las defensas ucranianas han neutralizado 72 de los 90 drones lanzados por Rusia desde la tarde del martes contra territorio bajo control de Kiev, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de hoy.

Las interceptaciones de los drones se produjeron sobre el territorio de varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.

Diez de los drones no pudieron ser interceptados e impactaron en diez puntos de Ucrania no especificados por la Fuerza Aérea, que ha explicado que algunos aparatos no tripulados rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento de la publicación del parte. EFE

