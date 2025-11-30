Domingo 30 de noviembre de 2025

Montevideo. Los 90 minutos que ponen este domingo cara a cara a Nacional y Peñarol en una nueva edición del Clásico uruguayo, en el duelo de vuelta tras el 2-2 de la ida, decidirá al campeón de la temporada 2025.

FÚTBOL URUGUAY

.

FÚTBOL ESPAÑA

Redacción deportes. El líder, el Real Madrid, con varias bajas y dudas en su juego tras sus últimos resultados, visita este domingo al Girona, decimoctavo y en puestos de descenso, en un domingo en el que Sevilla y Betis juegan en el Ramón Sánchez Pizjuán el primer derbi de la temporada, un choque impredecible por su esencia al que ambos equipos llegan lastrados por bajas importantes y con el imperativo categórico de ganar. También se disputan los partidos de la jornada 14 de LaLiga EA Sports Real Sociedad-Villarreal y Celta-Espanyol.

.

AUTOMOVILISMO G.P. CATAR F1

Redacción deportes. Con el británico Lando Norris líder con 22 puntos de ventaja sobre su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri, y 25 sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), la Fórmula 1 aterriza en el Circuito Internacional de Losail, con la disputa este domingo del Gran Premio de Catar en uno de los finales de temporada más emocionantes de los últimos años.

AGENDA INFORMATIVA

.

ATLETISMO

- Gala anual de World Athletics, en Mónaco.

.

AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de Catar, 23ª prueba del Mundial de F1, en el circuito de Lusail (16.00 GMT). (FOTO)

.

BALONCESTO

- NBA: Utah Jazz-Houston Rockets (20.00 GMT), Cleveland Cavaliers-Boston Celtics, New York Knicks-Toronto Raptors, Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks y Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder (23.00), Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs (01.00), Sacramento Kings-Memphis Grizzlies (02.00) y Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans (02.30).

.

CICLISMO

- Ciclocrós. Copa del Mundo. Prueba de Flamanville (Francia).

.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Eslalon femenino en Copper Mountain (Estados Unidos) (18.00 y 20.00 GMT).

.

ESQUÍ NÓRDICO

- Copa del Mundo de saltos. Segunda prueba en Ruka (Finlandia) (13.50 GMT).

.

FÚTBOL

- Liga AUF Uruguaya. Final, vuelta: Nacional-Peñarol (19.30 GMT) (ida 2-2).

- Venezuela. Liga FUTVE. Superfinal, ida: Universidad Central-Carabobo (22.00 GMT).

- Continúan los cuartos de final del Torneo Clausura de Argentina, con la disputa del duelo entre Boca Juniors y Argentinos Juniors

- España. LaLiga EA Sports. 14ª jornada (FOTO): Real Sociedad-Villarreal (13.00 GMT), Sevilla-Betis (15.15), Celta-Espanyol (17.30) y Girona-Real Madrid (20.00).

- Inglaterra. 13ª jornada: Crystal Palace-Manchester United (12.00 GMT), Aston Villa-Wolverhampton, Nottingham Forest-Brighton y West Ham-Liverpool (14.05) y Chelsea-Arsenal (16.30).

- Alemania. 12ª jornada: Hamburgo-Stuttgart (14.30 GMT), Eintracht Fráncfort-Wolfsburgo (16.30) y Friburgo-Mainz (18.30).

- Italia. 13ª jornada (FOTO): Lecce-Torino (11.30 GMT), Pisa-Inter (14.00), Atalanta-Fiorentina (17.00) y Roma-Nápoles (19.45).

- Francia. 14ª jornada: Estrasburgo-Brest (14.00 GMT), Angers-Lens, Le Havre-Lille y Lorient-Niza (16.15) y Lyon-Nantes (19.45).

- Portugal. 12ª jornada: Sporting-Estrela (18.00 GMT) y Oporto-Estoril (20.30).

.

GOLF

- DP World Tour. Acaba el BMW Australian PGA Championship, en el Royal Queensland de Brisbane.

.

POLIDEPORTIVO

- Juegos Bolivarianos Guayaquil 2025 (hasta 7).

