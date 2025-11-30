Estudiantes de La Plata avanza contra viento y marea a las semifinales

Tiago Palacios selló la clasificación de el Pincha en la ciudad de Santiago del Estero tras vivir una semana convulsa de derivó en duras sanciones para sus jugadores titulares y el presidente de la institución, el exfutbolista Juan Salvador Verón.

Buenos Aires, 29 nov (EFE).- Estudiantes de La Plata se clasificó este sábado a las semifinales del Torneo Clausura argentino al derrotar a domicilio por 0-1 a Central Cordoba.

Estudiantes eliminó el fin de semana pasado por 1-4 a Rosario Central, que días antes fue proclamado campeón por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La entidad presionó a Estudiantes de La Plata para que ofrecieran un pasillo de homenaje a los jugadores de Rosario al entrar en la cancha, pero los visitantes los recibieron de espalda en señal de protesta.

Estudiantes ahora esperará al vencedor del partido, el próximo lunes, de Barracas Central contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

Este domingo Boca Juniors se enfrentará con Argentinos Juniors y el lunes Racing Club contra Tigre.

El campeón de este torneo se medirá el próximo 20 de diciembre en el Estadio Únicos de San Nicolás con Platense, ganador del Torneo Apertura, para coronar el vencedor del Trofeo de Campeones. EFE

