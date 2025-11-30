Gobierno de México confirma que las actualizaciones de Airbus concluyeron en 183 aviones

En una tarjeta informativa, la AFAC afirmó que "se concluyeron los trabajos de verificación y supervisión técnica correspondientes" a la actualización del sistema de control de vuelo en aeronaves de la familia Airbus A319, A320 y A321.

Ciudad de México, 29 nov (EFE).- La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) del Gobierno de México confirmó este sábado que las actualizaciones del software Airbus han concluido "satisfactoriamente" en 193 aeronaves de las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus.

La AFAC precisó que la flota mexicana sujeta a ajustes estuvo integrada por 90 aeronaves de Volaris y 93 aeronaves de Viva Aerobus, "mismas que concluyeron satisfactoriamente la aplicación de la tarea técnica requerida por el fabricante."

"Las aerolíneas informaron que las actividades se desarrollaron conforme a lo programado, sin afectaciones mayores a la operación aérea nacional", aseguró.

Finalmente, la AFAC indicó que mantendrá vigilancia continua para asegurar la correcta ejecución de la medida técnica.

El aviso ocurrió luego de que la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, en inglés), solicitara a Airbus, fabricante de las aeronaves de estas aerolíneas, llevar a cabo dicha actualización.

Esta semana, Volaris también se vio involucrada en una controversia en la que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) criticó al Gobierno mexicano por permitir que pilotos extranjeros operen aviones de Volaris, a lo que la AFAC respondió que este procedimiento tiene un fundamento constitucional. EFE

