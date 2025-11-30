Kirguistán celebra elecciones parlamentarias anticipadas

Según la Comisión Electoral Central (CEC), en las elecciones participan 467 candidatos (276 hombres y 191 mujeres).

Moscú, 30 nov (EFE).- Kirguistán celebra este domingo elecciones parlamentarias anticipadas en las que serán electos los 90 diputados del Joghorku Kenesh, órgano legislativo unicameral de esta nación centroasiática.

En un inicio presentaron sus candidaturas 589 ciudadanos, de los cuales más de un centenar no superaron la etapa de registro, fueron rechazados por la CEC, o retiraron sus candidaturas

Estos comicios se celebran en base a una nueva ley que sustituyó el anterior sistema mixto, en el que parte de los diputados se elegía por las listas de partidos y el resto, por distritos, por un sistema mayoritario en los 30 distritos del país, en los cuales serán electos tres diputados regionales, y uno de ellos deberá ser mujer.

El recuento se llevará a cabo por medio de urnas automatizadas, que será verificado manualmente.

El resultado definitivo de los comicios será anunciado antes del 14 de diciembre próximo.EFE

