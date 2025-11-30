Rauw Alejandro cierra su gira mundial con un homenaje a su natal Puerto Rico

Un espectáculo dividido en cuatro actos -'No confíes en nadie. Ama de todos modos', 'Salto de Fe', 'Cuando las luces se apagan' y 'Entre el Amor y la Guerra'-, que sigue a través de numerosos escenarios la historia de amor entre Rauw Alejandro y María.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

San Juan, 29 nov (EFE).- Al estilo musical de Broadway, Rauw Alejandro cerró este sábado su gira mundial 'Cosa Nuestra World Tour' en San Juan con un homenaje a su Puerto Rico natal, a su cultura y a los migrantes que salieron de la isla con destino a Nueva York.

Un espectáculo dividido en cuatro actos -'No confíes en nadie. Ama de todos modos', 'Salto de Fe', 'Cuando las luces se apagan' y 'Entre el Amor y la Guerra'-, que sigue a través de numerosos escenarios la historia de amor entre Rauw Alejandro y María.

Vestido con traje verde y sombrero, el cantante salió al escenario del Coliseo de Puerto Rico para interpretar 'Punto 40', mientras la pantalla mostraba imágenes de calles de Nueva York y dos vehículos en llamas.

"Ha sido un año increíble en mi carrera, pero nada de esto se hubiese podido lograr sin ustedes. Aquí yo nací (en Puerto Rico) y aquí yo me voy a morir si Dios así lo permite", aseguró Rauw Alejandro, que durante el espectáculo se transformó en varios personajes, desde un mafioso de Nueva York a un migrante puertorriqueño.

Un teatro de la década de 1950 y 1960 anunció un espectáculo de Rauw Alejandro cuando el cantante encendió al público con su tema 'Santa', mientras que en un bar y un ascensor interpretó su éxito 'Tattoo' y 'Desesperados'.

En el segundo acto, el escenario cambió a Puerto Rico, con imágenes de casas coloniales y el castillo de San Felipe del Morro, así como de montañas, playas y de la fauna y flora de la isla.

"Puerto Rico es una isla muy pequeña pero con mucha cultura, mucha música", afirmó Rauw Alejandro, antes de comenzar a interpretar 'Carita Linda' junto a bailarines y músicos de bomba, un ritmo autóctono de la isla.

En esta canción, junto con 'Besito en la Frente' y 'Guabanssexxx', el artista estuvo acompañado de BombiVibes PR, en uno de los momentos más reivindicativos de la cultura local, que incluyó máscaras del personaje folclórico del vejigante .

'2/Catorce' y 'Buenos términos' fueron otros de los temas más aclamados por el público, en un concierto en el que estuvieron invitados los artistas puertorriqueños Clarent, Marconi Impara y Lyanno, y que en su último acto estuvo marcado por el ritmo de la salsa con canciones como 'Cosa Nuestra' y 'Tú con Él'.

'Cosa Nuestra', el quinto álbum de estudio de Rauw Alejandro, lanzado en noviembre de 2024, está inspirado a nivel musical en la emigración y cultura puertorriqueña de la década de 1950 en Nueva York.

Vinculado a ese disco, como un spin-off oficial y su historia de origen, el artista publicó en septiembre pasado el álbum 'Cosa Nuestra: Capítulo 0', que rinde un homenaje moderno a los ritmos afrocaribeños y a la bomba puertorriqueña.

Decenas de extras vestidos de la época se pasearon y bailaron por los pasillos del Coliseo, adonde gran parte del público acudió siguiendo un código de vestimenta en el que destacaban los vestidos con brillos, lentejuelas y flecos, y los trajes y sombreros.

El concierto de hoy es el broche final a una gira que comenzó en abril pasado y con la que el cantante ha ofrecido conciertos en Estados Unidos, España, Francia, Italia, Chile, Argentina, Brasil, Colombia y México, entre otros países. EFE

mv/sbb

(foto)