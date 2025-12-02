Entran en Gaza más de mil tiendas de campaña suministradas por el Reino Unido

Gracias a los esfuerzos internacionales para ampliar el acceso a la ayuda a los palestinos, unas 1.100 tiendas pudieron finalmente entrar por el paso fronterizo de Kerem Shalom, indicó Exteriores.

Londres, 2 dic (EFE).- Más de mil tiendas de campaña suministradas por el Reino Unido han entrado en Gaza, después de meses de retraso, informó este martes el Ministerio británico de Exteriores.

Se espera que este suministro proporcione refugio a 12.000 personas, en un territorio donde el 92 % de las viviendas han quedado destruidas o dañadas por la guerra.

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, ha indicado que la situación en Gaza es "grave" y que la llegada de las tiendas de campaña supone una "buena noticia", pero que es "solo un paso".

"Los padres han estado intentando albergar a sus hijos bajo techos rotos y cielos abiertos. Estas tiendas de campaña brindarán un sustento a miles de personas que necesitan refugio, protegiéndolas de los vientos fríos y la lluvia incesante que convierte los escombros en lodo", agregó.

También señaló que a principios de este año, otro envío de ayuda quedó atascado en la frontera con Jordania.

"No podemos permitir que esto continúe", dijo Cooper, y resaltó que su país hará lo posible por impulsar el acceso humanitario "sin obstáculos", con "la apertura de todos los cruces fronterizos". EFE

