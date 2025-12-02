La Administración Trump despide a ocho jueces de inmigración en Nueva York

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Washington, 1 dic (EFE).- La Administración del presidente, Donald Trump, despidió el lunes a ocho jueces de inmigración en la ciudad de Nueva York, mientras el Gobierno busca acelerar proceso de deportaciones.

Los despidos se produjeron en el número 26 de Federal Plaza, sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y forman parte de una perturbación más amplia en los tribunales de inmigración de todo el país, de acuerdo con The New York Times.

Todos los jueces despedidos, entre ellos Amiena A. Khan, supervisora adjunta del tribunal, fueron removidos de sus cargos en un juzgado que emplea a 34 jueces. Según representantes sindicales, cerca de 90 jueces de inmigración han sido destituidos este año en Estados Unidos, con 36 ya reemplazados, incluyendo dos en Nueva York, lo que ha generado una reducción significativa de personal en la ciudad.

Organizaciones sindicales y exjueces señalan que los despidos parecen dirigidos a jueces considerados demasiado indulgentes y que buscan crear un clima de temor entre el resto del personal.

"Todos los jueces están ahora especulando sobre quiénes serán los siguientes y el impacto que eso pueda tener en su capacidad de permanecer imparciales y hacer su trabajo de manera justa", dijo Carmen María Rey Caldas, exjueza despedida en agosto.

Los despidos se produjeron poco después de que casi 200 manifestantes se reunieran en el Bajo Manhattan para impedir una posible redada del ICE, en el contexto de la intensificación de las políticas migratorias de Trump en Nueva York.

El presidente ha criticado frecuentemente las llamadas políticas santuario, que limitan la cooperación de las autoridades locales con el gobierno federal en materia de inmigración.

