La izquierdista Rixi Moncada dice que las elecciones en Honduras aún "no están perdidas"

En una rueda de prensa, Moncada aseguró que “el bipartidismo nos impuso su trama electoral (...), adulterando el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la biometría”.

Tegucigalpa, 1 dic (EFE).- La candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, dijo este lunes que las elecciones generales del domingo en Honduras aún “no están perdidas” para su proyecto político, a pesar de estar a mucha distancia de los dos candidatos conservadores, y reiteró su denuncia de una "injerencia extranjera" por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el proceso electoral.

Señaló que a esa maniobra debe sumarse lo que describió como “la injerencia extranjera imperial y directa” de Trump, quien "a pocas horas de las elecciones anunció el perdón absoluto al narcotraficante Juan Orlando Hernández, capo sentenciado por ellos mismos como el co-conspirador principal que organizó un cartel del crimen para traficar droga a Estados Unidos". EFE

