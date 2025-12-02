Un grupo de migrantes que ingresó a Perú volvió hacia la zona chilena de la frontera

Aunque los migrantes, con niños en brazos y numerosos paquetes, superaron el intento de un pequeño grupo de policías de detenerlos en la zona limítrofe, luego fueron detenidos por unos cien agentes peruanos cuando se dirigieron al puesto de control fro...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Lima, 1 dic (EFE).- Un grupo de migrantes aparentemente indocumentados que cruzó este lunes desde Chile hacia territorio peruano, sin que la Policía Nacional pudiera detenerlos en principio, regresó a territorio chileno, informaron medios locales y confirmó luego el presidente de transición de Perú, José Jerí.

Aunque los migrantes, con niños en brazos y numerosos paquetes, superaron el intento de un pequeño grupo de policías de detenerlos en la zona limítrofe, luego fueron detenidos por unos cien agentes peruanos cuando se dirigieron al puesto de control fronterizo de Santa Rosa para intentar registrar su llegada a Perú.

El canal N de televisión mostró imágenes en los que se vio que los migrantes regresaron horas después caminando hacia la línea de frontera y pasaron hacia el lado chileno.

La información fue confirmada luego por el presidente Jerí, quien aseguro que a pesar de la sorpresa inicial hubo una "respuesta inmediata" de las fuerzas de seguridad peruanas, aunque remarcó que se tomarán "las medidas correctivas" para evitar que se presente otra situación similar.

"(Los migrantes) han aprovechado un momento, pero ha habido una respuesta inmediata de las fuerzas del orden desplegadas en la zona. Estoy esperando el reporte respecto a las medidas correctivas que se han aplicado allí", aseguró.

Jerí fue enfático en señalar que su gobierno dictó el último fin de semana el estado de emergencia en la frontera con Chile para mejorar la seguridad en la zona y dijo que esa medida no puede ser "un saludo a la bandera (solo algo simbólico)".

El Gobierno de Perú declaró el pasado viernes el estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, fronteriza con Chile, para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía en el resguardo de la frontera.

La medida se tomó después de que decenas de migrantes llegaron hasta el punto de frontera con la intención de ingresar hacia territorio peruano, pero fueron impedidos por agentes de la PNP.

Esto generó que varios de los migrantes, que iban a pie, bloquearan la carretera Panamericana Sur y el paso fronterizo, lo que hizo que se forme una larga fila de camiones y autobuses en ambos lados de la frontera.

Los manifestantes aseguraron a medios peruanos que buscan retornar a sus países de origen, porque se han visto obligados a abandonar Chile ante el endurecimiento de las políticas migratorias.

El último sábado, Jerí anunció que solicitará al Congreso que dé prioridad a una reforma constitucional para permitir que las Fuerzas Armadas asuman el resguardo de las fronteras del país.

Los medios locales agregaron este lunes que en la zona fronteriza permanece actualmente un pequeño grupo de migrantes, varios de ellos con sus mascotas, que insisten de manera pacífica en su pedido de que se les deje ingresar a territorio peruano. EFE

dub/enb