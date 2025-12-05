Estudio en China valida experimentalmente un principio fundamental de la física cuántica

Pekín, 5 dic (EFE).- Un equipo de físicos de una universidad en China logró reproducir por primera vez con precisión experimental un planteamiento teórico propuesto por Albert Einstein en 1927, para poner a prueba los límites de la mecánica cuántica, confirmando que dos propiedades fundamentales de una partícula no pueden observarse simultáneamente sin alterarse entre sí.

Los resultados desarrollados en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, y publicados en la revista científica Physical Review Letters, aportan nueva evidencia sobre un principio central de la teoría cuántica formulado por Niels Bohr, rival intelectual de Einstein, y que han sido descritos por los revisores de la revista como "una contribución significativa" y "una realización de libro de texto" del experimento teórico original.

El equipo dirigido por el físico Pan Jianwei, figura clave en la investigación cuántica en China, diseñó un montaje lo suficientemente sensible como para detectar el impulso minúsculo que un solo fotón transmite al atravesar una doble rendija, un punto crítico del razonamiento de Einstein que durante un siglo no había podido ser verificado en laboratorio.

En el experimento, informó este viernes el diario hongkonés South China Morning Post, los investigadores utilizaron un único átomo de rubidio, enfriado casi al cero absoluto y atrapado mediante luz láser, para actuar como pared móvil.

Cuando el confinamiento del átomo era débil, este se desplazaba levemente al paso del fotón, revelando su trayectoria, pero desaparecía el patrón de interferencia en la pantalla.

Si el átomo estaba firmemente sujeto, el patrón reaparecía y la trayectoria dejaba de poder determinarse.

El resultado reproduce con fidelidad la predicción de Bohr: medir el camino exacto del fotón elimina su comportamiento ondulatorio, y preservar el patrón de interferencia implica renunciar a conocer su recorrido.

Aunque principios similares han sido confirmados por otros experimentos a lo largo de décadas, los autores destacan la "precisión excepcional" del nuevo montaje, que abre la puerta a estudiar efectos poco explorados, como la interacción entre entrelazamiento y decoherencia, con potencial aplicación en tecnologías cuánticas más estables y controlables.

Pan es también responsable de hitos recientes en física cuántica en China, como el desarrollo de prototipos de computación cuántica, el primer satélite de comunicaciones cuánticas del país y un reloj óptico de alta precisión, según trabajos previos de su grupo.

El trabajo no resuelve las interpretaciones abiertas de la mecánica cuántica, pero aporta una verificación experimental especialmente precisa de la imposibilidad de medir a la vez el camino y la interferencia de un fotón. EFE

