Hong Kong encara unas Legislativas "para patriotas" y con el recuerdo fresco del incendio

Los comicios renovarán los 90 escaños del Consejo Legislativo en un contexto de participación menguante, ya que en las elecciones de 2021 solo acudió un 30,2 % del censo, el nivel más bajo desde la transferencia de soberanía británica a China.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Hong Kong, 5 dic (EFE).- Hong Kong afronta este domingo unas elecciones legislativas condicionadas por el incendio más grave registrado en la ciudad semiautónoma en décadas y por la consolidación del modelo político denominado “solo para patriotas”, implantado por Pekín en 2021.

Los comicios renovarán los 90 escaños del Consejo Legislativo en un contexto de participación menguante, ya que en las elecciones de 2021 solo acudió un 30,2 % del censo, el nivel más bajo desde la transferencia de soberanía británica a China.

La asistencia a las urnas se interpreta como un indicador fundamental del respaldo social al modelo institucional impuesto por Pekín tras las protestas masivas de 2019 mediante la Ley de Seguridad Nacional de 2020 y la consiguiente reforma electoral, que ha eliminado de facto la presencia del bloque prodemocracia.

Candidatos verificados

El mecanismo electoral mantiene 20 escaños elegidos por sufragio directo, 30 procedentes de circunscripciones funcionales y 40 designados por un comité electoral de mayoría afín al Gobierno central. Todos los candidatos deben superar un proceso de verificación que incluye revisiones de seguridad nacional.

Casi el 40 % de los diputados actuales ha decidido no presentarse de nuevo, lo que ha permitido la entrada de aspirantes vinculados a conglomerados económicos con intereses en China continental y de representantes con funciones en órganos legislativos y consultivos de ámbito nacional.

La composición resultante anticipa un aumento de perfiles estrechamente alineados con la estructura política de Pekín, unos relevos que el Gobierno hongkonés ha defendido como parte de un proceso ordinario de renovación de cuadros para garantizar una representación ordenada y una gestión eficiente.

Desasosiego tras el incendio

Pero además, las elecciones llegan muy poco después de que casi 160 personas murieran en el incendio de un complejo residencial, un episodio que ha conmocionado Hong Kong y ha puesto la gestión gubernamental en entredicho, al reactivar el debate sobre la supervisión de la seguridad estructural, la ejecución de inspecciones técnicas y la eficacia de los dispositivos de emergencia.

Aunque el Ejecutivo sopesó la posibilidad de posponer los comicios a causa de la tragedia, finalmente decidió mantenerlos al considerar que los futuros legisladores serán actores esenciales en la implementación las reformas anunciadas para evitar que se repita lo ocurrido.

Aunque la normativa vigente limita de forma estricta las protestas, el episodio ha generado un desasosiego evidente en redes sociales y en ámbitos privados, centrado en la transparencia de la investigación y en el estado de conservación de numerosos edificios antiguos.

Ante la posibilidad de que este malestar merme la participación, las autoridades han ampliado los horarios de los centros de votación, añadido recursos para personas mayores y con movilidad reducida y reforzado las campañas informativas.

Pese a estas medidas, se prevé que la abstención generalizada se mantenga entre el antiguo electorado prodemocracia, mayoritario antes de 2021.

Aval de Pekín

Paralelamente, la policía anunció detenciones por supuesta incitación a boicotear la votación, promover papeletas nulas o dañar material electoral.

Pekín, mientras, ha expresado su confianza en la administración local para gestionar la convocatoria pese al clima generado por la catástrofe y ha destacado que la incorporación de perfiles procedentes de sectores tecnológicos y profesionales se ajusta a las prioridades estratégicas del próximo plan quinquenal chino.

En los debates electorales celebrados esta semana, la recuperación tras el incendio concentró la mayor parte de la atención, con preguntas obligatorias sobre la reconstrucción y la prevención de futuros desastres.

Ofrecer empleos temporales a los residentes afectados, agilizar la disponibilidad de terrenos para la reconstrucción, reforzar la atención psicológica a estudiantes y crear órganos especializados en tareas de recuperación y supervisión técnica fueron algunas de las propuestas de los candidatos. EFE

msc/lcl/rrt