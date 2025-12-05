La UE y dieciséis países exigen a Tanzania los cuerpos de víctimas de violencia electoral

Nairobi, 5 dic (EFE).- Dieciséis países occidentales y la Unión Europea (UE) instaron este viernes a las autoridades de Tanzania a entregar "con urgencia" los cuerpos de las víctimas de la violencia electoral registrada tras las elecciones del pasado 29 de octubre, a liberar a todos los presos políticos y a garantizar que los detenidos reciban asistencia legal y médica.

En un comunicado conjunto, las misiones diplomáticas en Tanzania de estos países firmantes -entre ellas, la de España- afirmaron haber recibido "informes creíbles" de organizaciones nacionales e internacionales que apuntan a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y ocultamiento de cadáveres en el país tras los comicios.

Así, pidieron al Gobierno tanzano que cumpla sus compromisos internacionales en materia de protección de las libertades fundamentales y del derecho constitucional de todos los ciudadanos a acceder a información y ejercer la libertad de expresión.

El comunicado se difundió un día después de que Estados Unidos anunciara que revisará su relación con Tanzania debido a la violencia electoral y a la "continua represión" de la libertad religiosa y de expresión, entre otras cuestiones.

Los firmantes fueron el Alto Comisionado Británico, el Alto Comisionado Canadiense, las Embajadas de Noruega, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, España, Suecia y la Delegación de la Unión Europea.

La presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, fue declarada vencedora pocos días después de las elecciones generales con un 97,66 % de los votos, en una votación de la que quedaron excluidos sus dos principales rivales.

Las protestas fueron duramente reprimidas por la Policía con gases lacrimógenos y munición real, mientras el Gobierno impuso un toque de queda y cortó el acceso a internet en todo el país.

Según la ONU, cientos de manifestantes y otras personas pudieron morir durante las protestas y un número indeterminado resultó herido, mientras que el opositor Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili) cifró en hasta 1.000 los muertos a manos de la Policía, de acuerdo con Human Rights Watch (HRW).

Hassan anunció la creación de una comisión para investigar la muerte de los manifestantes durante las protestas contra los resultados electorales al inaugurar la 13ª legislatura del Parlamento. EFE

