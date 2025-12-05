Viernes 5 de diciembre de 2025

FÚTBOL SORTEO MUNDIAL 2026

Washington. El Centro Kennedy de Washington acoge este viernes desde las 17.00 GMT el sorteo de la fase de los doce grupos de cuatro equipos cada uno del Mundial masculino de fútbol de 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México y será el primero con 48 selecciones, 42 de las cuales ya están clasificadas.

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Oviedo. La decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports comienza este viernes a las 20.00 GMT con el partido entre el Real Oviedo, colista, y el Real Mallorca, decimosexto y que trata de alejarse de unos puestos de descenso, de los que le separa un punto.

FÚTBOL SALA MUNDIAL FEMENINO

Redacción Deportes. La selección de Argentina se enfrenta a la de Portugal (10.00 GMT) y la de España a la de Brasil (12.30 GMT) este viernes en las semifinales del primer Mundial femenino de fútbol sala, que se juega en Filipinas hasta el domingo.

AUTOMOVILISMO G.P. ABU DABI F1

Redacción Deportes. Las dos primeras sesiones de entrenamientos libres abren este viernes el Gran Premio de Abu Dabi, vigésima cuarta y última prueba del Mundial de Fórmula 1 y en la que se decide el título de pilotos entre el británico Lando Norris, el neerlandés Max Verstappen y el australiano Oscar Piastri.

AGENDA INFORMATIVA

AUTOMOVILISMO

- Entrenamientos libres 1 (9.30 a 10.30) y 2 (13.00 a 14.00) del Gran Premio de Abu Dabi, 24ª y última prueba del Mundial de F1, en el circuito Yas Marina. (FOTO)

BALONCESTO

- Euroliga. 14ª jornada (FOTO): Estrella Roja-Barça (19:00), Panathinaikos-Valencia Basket (19:15) y Baskonia-Emporio Armani Milan (19.30).

- NBA: Boston Celtics-Los Angeles Lakers y Orlando Magic-Miami Heat (00.00), Atlanta Hawks-Denver Nuggets (FOTO), Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs, Detroit Pistons-Portland Trail Blazers, New York Knicks-Utah Jazz y Toronto Raptors-Charlotte Hornets (00.30), Chicago Bulls-Indiana Pacers, Houston Rockets-Phoenix Suns, Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers y Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers (02.00) y Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks (02.30).

BALONMANO

- Continúa el Mundial femenino, en Alemania y Países Bajos (hasta 14).

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Descenso masculino en Beaver Creek (Estados Unidos) (18.15)

FÚTBOL

- Sorteo del Mundial 2026, en Washington (17.00 GMT). (FOTO) (VÍDEO)

- Alemania. 13ª jornada: Mainz-Borussia Monchengladbach (19.30).

- Francia. 15ª jornada: Brest-Monaco (18.00), Lille-Marsella (20.0)

- Portugal. 13ª jornada: Benfica-Sporting (20.15).

- LaLiga EA Sports. 15ª jornada (FOTO): Oviedo-Mallorca (20.00).

. Previas de los partidos Villarreal-Getafe, Alavés-Real Sociedad, Betis-Barcelona, Athletic-Atlético de Madrid

FÚTBOL SALA

- Mundial femenino, en Filipinas (hasta 7 dic). Semifinales: Argentina-Portugal (10.00) y España-Brasil (12.30).

NATACIÓN

- Campeonatos de Europa en piscina de 25 metros, en Lublin (Polonia) (hasta 7). (FOTO)

OLIMPISMO

- Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Acto en la sede del Gobierno italiano para la presentación del viaje de la antorcha que recorrerá Italia antes de llegar a Milán.

