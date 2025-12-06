Andrea Bocelli da concierto en la Casa Blanca para Trump y sus aliados

"Vamos a escuchar una voz, la voz de un ángel. Es una voz que pocas personas han podido alcanzar", dijo Trump presentando al italiano previo a su presentación.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Washington, 5 dic (EFE).- El tenor italiano Andrea Bocelli brindó un concierto este viernes en el Salón Este de la Casa Blanca para el presidente estadounidense, Donald Trump, quien reunió para la ocasión a todos los republicanos de la Cámara de Representantes, algunos de los senadores más cercanos al mandatario y a la primera dama, Melania Trump.

"Vamos a escuchar una voz, la voz de un ángel. Es una voz que pocas personas han podido alcanzar", dijo Trump presentando al italiano previo a su presentación.

Además, el mandatario elogió a Bocelli por su presentación en el Kennedy Center esta mañana para el sorteo del Mundial 2026, "fue increíble", es "un gran honor", dijo Trump.

Posteriormente, Trump festejó la presencia de la mayoría de senadores y representantes republicanos en el evento y posteriormente el recital inició sin presencia de la prensa.

Esta es la segunda vez que Bocelli visita a Trump a la residencia presidencial en menos de dos meses ya que el pasado 17 de octubre fue al Despacho Oval donde cantó en privado para el magnate.

Durante su discurso de esta noche, Trump agregó que aparte de Bocelli ha tenido otros cantantes de opera como amigos y destacó a Luciano Pavaroti, otro tenor italiano que falleció en 2007 por un cáncer de páncreas. EFE

dte/jrh