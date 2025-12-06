EE.UU. y Perú reafirman lucha contra el narcotráfico y cooperación en minerales críticos

Washington, 5 dic (EFE).- Los Gobiernos de Estados Unidos y Perú reafirmaron este viernes su cooperación para combatir el narcotráfico, así como la promoción de nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos como minerales críticos e infraestructura, luego de una reunión bilateral en Washington.

El encuentro fue auspiciado por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien recibió al canciller peruano, Hugo de Zela, de acuerdo con una publicación de Rubio en su cuenta oficial de X.

El canciller De Zela estuvo acompañado del embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, y otros miembros de la misión diplomática, según la Cancillería peruana.

Sin proporcionar detalles, Rubio dijo que la reunión sirvió para acordar en seguir el trabajo bilateral para "desmantelar" organizaciones criminales de la región e impulsar la cooperación en "minerales críticos", así como "fortalecer la cooperación en materia de seguridad".

Por su parte, la Cancillería peruana agregó que durante la reunión, De Zela y Rubio dialogaron sobre la Estrategia de Seguridad Nacional que fue publicada hoy por Estados Unidos, que servirá a los dos países para "estrechar" la cooperación.

Finalmente, De Zela abordó con Rubio una posible colaboración en materia aeroespacial y la inversión en sectores relacionados a la minería e infraestructura.

El canciller peruano invitó a Rubio a visitar Lima y de acuerdo con el comunicado peruano el secretario de Estado estará en la nación suramericana en 2026. EFE

