Nasralla insiste que su partido va ganando en Honduras, adelantándose al recuento oficial

"En este momento el que va ganando es el Partido Liberal", dijo Nasralla en una declaración que dio en la sede del Consejo Central Ejecutivo de la formación, en Tegucigalpa, al reiterar que hay actas electorales que no han ingresado al centro de cómput...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Tegucigalpa, 5 dic (EFE).- El candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, insistió este viernes que las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre las "va ganando" su formación, según su recuento interno, algo que va a revertir el conteo actual oficial que da una leve ventaja a su oponente Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, y por el que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el voto.

"En este momento el que va ganando es el Partido Liberal", dijo Nasralla en una declaración que dio en la sede del Consejo Central Ejecutivo de la formación, en Tegucigalpa, al reiterar que hay actas electorales que no han ingresado al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE), en las que según él, va ganando.

Esas actas, algunas del departamento de Cortés, norte, de tradición liberal, y de otras regiones, van a revertir los resultados contra Asfura, añadió, un recuento que encabeza está último por ahora por casi 20.000 votos.

Según los resultados oficiales preliminares del CNE, con el 88,02 % de las actas escrutadas, Asfura seguía encabezando con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Nasralla sumaba 1.112.570 (39,49 %), una tendencia que se ha mantenido desde el jueves.

Nasralla reiteró que su oponente ha tomado ventaja porque "había metido solamente actas de los departamentos donde el Partido Nacional gana, que son Lempira, Intibucá y La Paz", en el oeste del país, pero con las nuevas actas que serán incorporadas, de las que algunas "tienen inconsistencias", superará a Asfura por una amplia mayoría.

El candidato liberal también exigió al CNE y la empresa que lleva el recuento de votos, "celeridad y solución en esto".

"No es posible que tengan al pueblo hondureño en vilo, el pueblo hondureño merece respeto y necesitamos celeridad, solicitamos eso, respetuosamente, obviamente al CNE", enfatizó.

Nasralla afirmó que unos 26.994 votos que le correspondían al Partido Liberal se los adjudicaron al Nacional, sin precisar detalles al respecto.

Añadió que "el tuit que vino de Estados Unidos (de Donald Trump apoyando a Asfura, la semana pasada), influyó un poco para que algunos nacionalistas que iban a votar por nosotros" lo hicieran por el Partido Nacional, "pero no tanto".

Entre otras cosas dijo que "hay personas que se prestaron para variar actas en San Pedro Sula (la segunda ciudad más importante de Honduras), pero igual, a pesar de eso, nosotros ganamos la Presidencia de la República".

El CNE, que está integrado por tres consejeros que representan a los partidos Nacional, Liberal y Libre, también registra hoy que de las 16.858 actas escrutadas, al menos 14.451 son "correctas", mientras que 2.407 presentan "inconsistencias", lo que supone que implicará un recuento voto por voto.

Al centro de cómputo del CNE están pendientes de ingresar 2.571 actas, de un total de 19.152. EFE

gr/mt/sbb

(foto) (video)