Al menos 33 muertos en bombardeo del Ejército birmano a un hospital, según la oposición

Bangkok, 11 dic (EFE).- Al menos 33 personas han muerto en un bombardeo por parte del Ejército de Birmania (Myanmar) contra un hospital del estado occidental de Rakáin, denunció este jueves la oposición prodemocrática del país.

La noche del miércoles, "la junta militar lanzó dos bombas de 227 kilos desde un avión de combate contra un hospital público que brindaba atención médica a civiles en el municipio de Mrauk-U, estado de Rakhine, matando a 33 civiles" y dejando "numerosos civiles y trabajadores sanitarios heridos", señaló en X el Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión (CRPH).

El CRPH está formado por exdiputados del Gobierno democrático liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi que fue depuesto por los militares en el golpe de febrero de 2021, con la exlíder arrestada desde entonces. EFE

