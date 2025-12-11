Exteriores de Israel dice a Sánchez que no hable "en nombre del futuro" sobre Palestina

Jerusalén, 11 dic (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, respondió a última hora del miércoles a un mensaje en redes sociales del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, apelándole a no hablar "en nombre del futuro" cuando se refiere a la relación entre España y Palestina.

"No hables en nombre del futuro. No es tuyo", escribió Saar en inglés en respuesta a una fotografía publicada por Sánchez en X caminando de la mano del presidente palestino, Mahmud Abás, en la que asegura que España "caminará siempre del lado de Palestina".

"Un país amigo, un país hermano", concluye Pedro Sánchez, al que Saar respondió también con un mensaje en castellano idéntico al publicado en inglés.

El líder de la diplomacia israelí, al igual que otros miembros del Gobierno de Benjamín Netanyahu, han defendido en numerosas ocasiones que no permitirán la creación de un Estado palestino.

La cuenta de la misión ante la ONU del Estado Palestino, por su parte, citó el mensaje este miércoles con 'emojis' de las banderas palestina y española juntas, para después publicar: "Sé como Islandia, Irlanda, España, Países Bajos y Eslovenia, no normalices el genocidio y el apartheid", en referencia a la decisión de estos países de retirarse de Eurovisión por la participación de Israel.

Durante su visita a España, la segunda desde que el país anunció el reconocimiento del Estado Palestino, Abás se reunió el miércoles tanto con Sánchez como con el rey, Felipe VI.

En el encuentro entre presidentes en Madrid, Sánchez abogó por una paz real en Gaza, "no de cartón piedra", y aseguró al líder palestino que tarde o temprano los responsables del "genocidio" en la Franja rendirán cuentas.

Abás agradeció el compromiso de España y su postura "valiente" ante la situación que vive Palestina, así como la decisión "histórica" de que la haya reconocido como Estado. EFE

