Japón suma a la Unesco su papel tradicional y su arquitectura milenaria en madera

La primera extensión añade al washi —el papel japonés elaborado a mano— una variedad producida en la localidad de Echizen. Se trata del Echizen torinoko-shi, un papel de tono crema fabricado con fibra de gampi, una planta usada desde hace siglos, aprec...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Nueva Delhi, 11 dic (EFE).- La Unesco inscribió este jueves dos ampliaciones del patrimonio inmaterial de Japón: el arte tradicional del papel japonés y las técnicas tradicionales para conservar la arquitectura de madera, que incorporan nuevas comunidades de artesanos, durante la evaluación del Comité Intergubernamental que tiene lugar en Nueva Delhi.

La primera extensión añade al washi —el papel japonés elaborado a mano— una variedad producida en la localidad de Echizen. Se trata del Echizen torinoko-shi, un papel de tono crema fabricado con fibra de gampi, una planta usada desde hace siglos, apreciado por su resistencia y por su uso en documentos y obras artísticas que requieren larga conservación.

En Echizen, los artesanos mantienen más de 1.500 años ininterrumpidos de tradición papelera, uno de los linajes artesanales más antiguos del mundo.

La segunda ampliación incorpora a los artesanos del Nakatsugi-omote, la superficie del tatami tejida a mano que se emplea en templos y edificios históricos. Este tejido se elabora con igusa (junco) y es valorado por su durabilidad y su papel funcional en la preservación de la arquitectura tradicional.

"Japón está comprometido con la salvaguardia del patrimonio inmaterial y ha apoyado a países del Caribe y de África para reforzar sus capacidades en situaciones de desastre", dijo Takehiro Kano, embajador y delegado permanente de Japón ante la Unesco, en referencia a la inscripción arquitectónica.

El tatami no cumple solo una función estética, insiste Japón, sino que ayuda a regular la humedad y la temperatura en templos y edificios históricos, lo que contribuye a la conservación de estructuras centenarias, siendo un componente esencial del mantenimiento de los espacios sagrados.

Las nuevas inscripciones amplían la ya larga presencia de Japón en la Lista Representativa, donde figuran conocimientos como sus tradiciones culinarias, los rituales agrícolas vinculados al trasplante del arroz o las técnicas históricas de fabricación de seda.

Japón inscribió también este jueves la ampliación de sus festivales de carrozas tradicionales, incorporando cuatro nuevas localidades a los reconocidos Yama, Hoko, Yatai. EFE

lgm/rrt

(vídeo)