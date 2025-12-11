La OEA insta a esperar resultados y vigilar el escrutinio de las elecciones en Honduras

Tegucigalpa, 10 dic (EFE).- La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras instó este miércoles a los políticos a esperar los resultados oficiales de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y a mantener una vigilancia activa sobre el escrutinio.

El organismo indicó en un comunicado que los partidos políticos, candidaturas y autoridades deben "esperar los resultados oficiales y mantener una vigilancia activa sobre los escrutinios en curso, para asegurar que las fases finales del proceso se desarrollen conforme a la ley y reflejen fielmente la voluntad del pueblo hondureño".

La MOE/OEA subrayó que los liderazgos políticos deben actuar "responsablemente" para preservar la convivencia social y reiteró su llamamiento al Consejo Nacional Electoral (CNE) a "agilizar" el conteo de votos y garantizar la "máxima transparencia" en el proceso. EFE

