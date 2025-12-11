Petro afirma que Trump "está desinformado", tras advertencia de que será "el siguiente"
Bogotá, 10 dic (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que "está desinformado" sobre el país, luego de que el mandatario norteamericano le advirtiera horas antes que será "el siguiente", en alusión a la presión que su Gobierno está ejerciendo contra el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.
"Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo", expresó Petro al leer durante un consejo de ministros televisado un mensaje que dijo que publicará en X.
El presidente estadounidense descartó hoy la posibilidad de hablar pronto con Petro argumentando que el mandatario colombiano "ha sido bastante hostil" con Estados Unidos: "Espero que me esté escuchando. Será el siguiente". EFE
