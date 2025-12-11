Senado mexicano aprueba una nueva ley que busca aumentar la vida útil de los productos

El proyecto fue aprobado con 111 votos a favor y enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Ciudad de México, 10 dic (EFE).- El Senado mexicano aprobó este miércoles la Ley General de Economía Circular, que tiene el objetivo de cuidar y conservar el medioambiente con políticas y mecanismos que incrementen la vida útil de los productos, y minimicen, recuperen, aprovechen y valoricen los residuos.

La presidenta en funciones de la mesa directiva del Senado, Verónica Camino Farjat, expuso "la urgencia de que el Senado actúe con inmediatez para dotar al Estado de un marco jurídico estratégico, que responda de manera integral a la crisis ambiental y productiva que enfrenta el país", pero que también promueva un desarrollo sostenible, competitivo y ambientalmente responsable.

También reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Además, define las atribuciones que tendrá el Gobierno, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en esta materia; instituye e impulsa mecanismos de circularidad ambiental, técnica y económicamente viables que se apliquen a materiales, residuos y productos.

También crea el Sistema Nacional de Economía Circular que tiene como objetivo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de los fines de la Economía Circular de acuerdo con los criterios y principios establecidos en esta Ley.

Con el nuevo ordenamiento, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tendrá entre sus atribuciones conducir la política nacional en materia de Economía Circular, en coordinación con otras instancias, así como elaborar el Programa Nacional.

La Ley incorpora el concepto de reciclaje inclusivo, por el cual reconoce el aporte social, económico y ambiental de las personas recicladoras así como la implementación de modelos que incluyan a estas personas en la Economía Circular. EFE

