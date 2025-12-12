China y la India destacan "avances positivos" en sus lazos durante una reunión ministerial

Pekín, 12 dic (EFE).- China y la India celebraron este jueves en Pekín una nueva ronda de consultas entre altos funcionarios de sus ministerios de Exteriores, quienes coincidieron en valorar los "avances positivos recientes" en la relación bilateral.

Según informó la Cancillería china en un comunicado publicado este viernes, las conversaciones estuvieron encabezadas por el director general del Departamento de Asia del Ministerio de Exteriores chino, Liu Jinsong, y por el secretario conjunto para Asia Oriental del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Shri Sujit Ghosh, y fueron "oportunas y eficientes".

Durante la reunión, las dos partes señalaron la necesidad de "impulsar los intercambios bilaterales, reactivar los mecanismos de diálogo institucional y gestionar de forma adecuada las divergencias y los asuntos sensibles", en un momento marcado por un progresivo deshielo de los vínculos tras años de tensiones.

El comunicado subraya asimismo el compromiso de Pekín y Nueva Delhi de reforzar la comunicación y la coordinación en foros multilaterales y en asuntos internacionales y regionales, defender el multilateralismo y promover un "orden internacional multipolar".

Las consultas se producen en un contexto de normalización gradual de la relación entre Pekín y Nueva Delhi, que en los últimos meses han anunciado medidas como la reapertura del comercio fronterizo, la reanudación de vuelos directos y la reactivación de contactos diplomáticos de alto nivel.

Pese a estos avances, la relación bilateral sigue condicionada por desacuerdos de fondo, en particular la disputa territorial a lo largo de su frontera común en el Himalaya, escenario de un choque mortal en 2020 que provocó la peor crisis entre ambos países en décadas.

Según la Cancillería china, ambas delegaciones coincidieron en "maximizar los aspectos positivos" de la relación. EFE

