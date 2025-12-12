El presidente de Taiwán inaugura en el sur de la isla un centro de computación en la nube

Pekín, 12 dic (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, inauguró este viernes en la ciudad sureña de Tainan el Centro Nacional de Computación en la Nube, una instalación que el Gobierno isleño considera un pilar para convertir a la isla en una "isla de la inteligencia artificial (IA)" y reforzar su resiliencia digital y de seguridad.

Durante la ceremonia, Lai afirmó que la puesta en marcha del centro simboliza el paso de Taiwán de gran potencia manufacturera de hardware a un modelo basado en la inteligencia artificial y los sistemas inteligentes, y subrayó su valor estratégico para "garantizar la continuidad de las comunicaciones, la ciberseguridad y las capacidades de respaldo del país", según un comunicado de la Presidencia taiwanesa.

El mandatario destacó tres grandes funciones de las instalaciones. En primer lugar, mostrar "capacidades técnicas de clase mundial" con la puesta en marcha del superordenador de IA más potente del territorio.

En segundo término, actuar como motor para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, junto a futuros centros de datos previstos en el área de Shalun, que reforzarán la capacidad de cálculo del sur de Taiwán.

Y, en tercer lugar, impulsar un ecosistema de innovación público-privado que facilite a empresas emergentes y pymes el acceso a recursos avanzados de computación.

Lai vinculó la inauguración del centro a la estrategia gubernamental que contempla inversiones en centros de computación, formación de talento, suministro eléctrico y el desarrollo de tecnologías clave como la fotónica de silicio, la computación cuántica y la robótica.

Taiwán ya destaca como líder absoluto en la producción de los semiconductores más avanzados, utilizados para ejecutar las aplicaciones de IA más punteras, gracias a su buque insignia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), compañía que aglutina el 60 % del mercado mundial de fabricación de semiconductores y que tiene a Nvidia, AMD, Apple y Qualcomm entre sus principales clientes. EFE

