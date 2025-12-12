Familias de rehenes difunden vídeo del cautiverio de 6 de ellos en Gaza y piden justicia

En las imágenes, grabadas por sus captures, aparecen los rehenes Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Ori Danino y Alex Lobanov encendiendo velas como parte del ritual de la festividad judía de Janucá o jugando a las cartas.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Jerusalén, 12 dic (EFE).- El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que aglutina a los allegados de la mayoría de cautivos en Gaza en los últimos dos años, difundió anoche un vídeo de seis rehenes en el enclave que fueron ejecutados por Hamás en 2024 para recordar que aún queda un secuestrado fallecido en la Franja y pedir justicia por todos ellos.

En las imágenes, grabadas por sus captures, aparecen los rehenes Hersh Goldberg-Polin, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Ori Danino y Alex Lobanov encendiendo velas como parte del ritual de la festividad judía de Janucá o jugando a las cartas.

"Nada traerá a nuestros seres queridos de vuelta a la vida. Sólo sacar la verdad a la luz, sólo la rendición de cuentas genuina a nivel nacional, podrán traer justicia y sanar todos nuestros corazones", recoge el comunicado publicado por las familias de los cautivos junto a las imágenes.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha evitado desde el ataque de Hamás y las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023 (en el que mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251 en territorio israelí) que se cree una comisión de investigación independiente que evalúe la actuación política esa jornada.

Hasta ahora, las investigaciones y destituciones han sido de índole militar o del servicio de inteligencia interior (Shin Bet).

"Hamás grabó los vídeos como propaganda, pero la humanidad de los hermosos seis brilla a través del vídeo. Es más fuerte que cualquier organización terrorista. Estos vídeos son testigos del mal y el fracaso", continúa el comunicado de las familias.

"El mundo entero debe ver a nuestros seres queridos en estos momentos, su unidad, fuerza y humanidad incluso en los tiempos más oscuros. Los secuestraron vivos, sobrevivieron en cautividad y deberían haber vuelto a casa vivos", denuncian.

Los seis murieron ejecutados por sus captores a finales de agosto de 2024 y poco después fueron hallados por las tropas que operaban en la zona.

Según una investigación del ejército sobre sus asesinatos recogida por el diario israelí Haaretz, las fuerzas armadas consideraban entonces que el riesgo de que hubiera rehenes en esa zona era "de bajo a moderado".

El asesinato de los seis ha servido como prueba en numerosas ocasiones para el Foro de las Familias de que la presión militar de Israel en Gaza ponía en riesgo a los cautivos, que podían ser asesinados por error por las tropas o por propios milicianos de Hamás y otros grupos armados.

"Llamamos al retorno inmediato del héroe Rani Gvili", apelaron finalmente las familias, en referencia al último cautivo (fallecido) que queda en Gaza, un soldado israelí fallecido el 7 de octubre.

"Cuando os reunáis para encender las velas de Janucá, recordad a nuestros seres queridos y todas las familias de soldados, heridos, rehenes, asesinados y caídos que nunca encenderán velas juntas de nuevo, familias que han esperado casi 800 días por respuestas", sentencia el comunicado. EFE

pbj/ah

(foto)(vídeo)