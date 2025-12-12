Hong Kong anunciará el lunes el veredicto del caso de seguridad nacional contra Jimmy Lai

La resolución será leída a las 10:00 hora local (02:00 GMT) por un panel de tres jueces designados al amparo de la Ley de Seguridad Nacional, en una vista que se prolongará aproximadamente una hora.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Hong Kong, 12 dic (EFE).- El magnate hongkonés Jimmy Lai conocerá el lunes la sentencia de su proceso por seguridad nacional, en el que se expone a una posible pena de cadena perpetua, causa considerada de referencia sobre los derechos de expresión política en el territorio y que podría reactivar tensiones con Washington y Londres.

La resolución será leída a las 10:00 hora local (02:00 GMT) por un panel de tres jueces designados al amparo de la Ley de Seguridad Nacional, en una vista que se prolongará aproximadamente una hora.

Lai, de 78 años, fundador del extinto periódico Apple Daily, se enfrenta a cadena perpetua por cargos de conspiración para coludir con fuerzas extranjeras y por presuntamente promover artículos sediciosos entre 2019 y 2021.

El empresario permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2020. El proceso, iniciado en diciembre de 2023, sumó 156 jornadas y culminó en agosto tras más de un año y medio de vistas.

Durante el juicio, la acusación sostuvo que Lai habría utilizado sus plataformas mediáticas para alentar sanciones contra China y Hong Kong, así como para generar desafección pública hacia las autoridades.

También lo vincula con apoyo financiero al lobby internacional 'Fight for Freedom, Stand with Hong Kong', al que se atribuyen campañas de presión dirigidas a actores políticos occidentales.

El caso ha estado rodeado de llamamientos desde Estados Unidos y el Reino Unido para su liberación, mientras Pekín y el Ejecutivo hongkonés tildaron esas peticiones de intentos injustificados de influir en un procedimiento judicial que, aseguran, está basado exclusivamente en pruebas y derecho aplicable.

En las últimas semanas, funcionarios locales calificaron como “acusaciones infundadas” una serie de críticas sobre su situación penitenciaria, su salud y sus condiciones de reclusión.

Las autoridades afirmaron que dichos señalamientos proceden, según su versión, de organizaciones opositoras en el extranjero, abogados no autorizados a representarlo en la excolonia británica y figuras políticas occidentales.

El bufete Robertsons Solicitors, representante legal oficial de Lai en la ciudad semiautónoma, manifestó que el acusado recibe atención sanitaria adecuada y que está informado de su derecho a recibir asistencia religiosa, a la que accede desde finales del año pasado.

El Departamento de Servicios Penitenciarios sostuvo que su régimen de aislamiento parcial fue adoptado a petición del propio Lai y tras evaluar factores de seguridad, sin privilegios ni restricciones adicionales respecto a otros reclusos en condiciones similares.

El Gobierno recalcó que las diligencias se llevan a cabo bajo la independencia del Departamento de Justicia, garantizada por la Ley Básica, la de Seguridad Nacional y la Carta de Derechos.

La sentencia inminente se perfila como un punto de inflexión para la interpretación de los límites del discurso político, la cobertura periodística y la actuación de los tribunales en Hong Kong.

Observadores locales subrayan que el fallo será seguido con especial atención tanto dentro del territorio como en las capitales occidentales, dada la sensibilidad del caso y sus implicaciones para la relación entre la urbe y la comunidad internacional. EFE

msc/vec/rrt